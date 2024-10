Frezzotti al piano da Clara Schumann a Amy Beach

Con Bal’danza torna al Ridotto del teatro Abbado oggi alle 10.30 un nuovo programma di musica al femminile a cura della pianista Martina Frezzotti. Molto attiva come solista e didatta, docente al conservatorio Tartini di Trieste, è da annoverare tra gli ultimi allievi del leggendario pianista russo Lazar Berman. Ammessa appena ventenne al conservatorio Caikovskij di Mosca nella classe di Elisso Virsaladze, ha conseguito il dottorato di laurea col massimo dei voti, prima italiana nella storia dell’ateneo moscovita. Di Clara Wieck proporrà otto magnifiche trascrizioni di Lieder e le Variazioni su un tema di Robert Schumann. Completeranno la prima parte del recital il vibrante Scherzo in do minore (1845) e il più sereno Improvviso in mi maggiore, scritto l’anno precedente in stile mendelssohniano. Nella seconda parte troverà spazio l’autrice oggetto delle più recenti fatiche discografiche di Martina Frezzotti. Amy Beach (1867-1944) fu una pioniera della musica americana, sia come autrice che come pianista.