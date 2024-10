Gemellaggio sul green. Con lo sguardo a Toledo, il golf unisce due comunità

Il golf unisce Ferrara con la statunitense Toledo. Si tratta della prima edizione del torneo ‘Sisters cities open’, con prima prova tenutasi ieri pomeriggio al campo del Cus-Centro universitario sportivo di Ferrara e oggi all’Argenta Golf club. Nella mattinata di ieri la presentazione dell’evento. Sono intervenuti gli assessori comunali allo sport Francesco Carità e alla cultura Marco Gulinelli, l’organizzatore e presidente Pro Sport Estense srl Raffaello Pellegrini, il presidente Guide Development (co-organizzatore per Toledo) Nick Eyd e l’imprenditore italo-americano Pasquale Gianmarco fondatore di Marco’s Pizza.

Il gemellaggio tra la Città di Ferrara e quella di Toledo, Ohio, fu sancito quasi tre anni fa nella sede municipale di Ferrara, esattamente il 9 novembre 2021, quando i sindaci Alan Fabbri e Wade Kapszukiewics firmarono un documento ufficiale, con la promessa di gettare le basi per una collaborazione proficua tra le due comunità in ambito culturale, sportivo, economico e sociale. "Ritengo che questa sia una formula vincente per rendere protagonisti gli imprenditori delle due città gemellate nel nome dello sport, per uno scambio molto più articolato tra cultura, gastronomia, territorio – ha spiegato l’assessore Francesco Carità - in un’occasione che non mancherà di offrire anche spunti e momenti di confronto ‘outdoor’ utili anche sul piano della cultura manageriale e di sviluppo aziendale". La gara ha preso il via ieri con le prime 18 buche al campo del Cus, e continuerà oggi con appuntamento alle 9.30 sul green dell’Argenta Golf Club, dove nel pomeriggio si terrà anche una cerimonia di premiazione. "Facilitare scambi ed eventi di questo tipo – prosegue l’assessore alla cultura Marco Gulinelli – è una grande occasione di conoscenza, che apre ad opportunità importanti anche sul piano commerciale e di investimento per la nostra città. Quando sono andato a Toledo con la delegazione del sindaco di Ferrara mi ha colpito la grandissima ospitalità con la quale siamo stati accolti. Lì si è suggellata la vicinanza che ha sancito l’amicizia tra i due sindaci". La seconda edizione del ‘sister Cities Open’ avrà invece luogo a Toledo dal 26 al 28 giugno 2025, nell’ambito della settimana di eventi che culminerà con la disputa del ‘Italian Bowl’, la finale del campionato nazionale italiano di football americano grazie al gemellaggio che lega le due città. "L’evento golfistico – aggiunge Raffaello Pellegrini – patrocinato dal comune di Ferrara non è che l’ennesima prova dell’utilità del gemellaggio per rinsaldare i legami tra le nostre città. E dato che a sfidarsi sui campi del Cus di Ferrara e del Golf Club Argenta saranno due squadre formate non semplicemente da golfisti, ma da imprenditori di successo nelle rispettive comunità".

Mario Tosatti