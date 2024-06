Gioia e delusione online. Pioggia di post e foto: "Abbiamo stravinto": "Un viaggio bellissimo"

Uno scatto, poche parole e una pioggia di like e commenti. La gioia per la vittoria o il rammarico per la sconfitta a misura di post. A urne chiuse, sono rarissimi i candidati che non commentano l’esito elettorale sui propri social, per esultare, ringraziare i propri elettori, congratularsi con l’avversario o fare i conti con la sconfitta.

Il vicesindaco Nicola Lodi si fotografa sotto il Volto del Cavallo con il pollice alzato. "Vittoria! Mesi di strombazzate e attacchi denigratori andati in fumo – scrive –. Alan Fabbri è l’unico sindaco che può portare Ferrara a livelli sempre più alti". Michele Ronchi Stefanati pubblica una foto della squadra della Lista Anselmo e, pur non essendo riuscito a centrare l’obiettivo dell’elezione, parla di "un risultato che mi ha sorpreso e emozionato. È stato un viaggio bellissimo. Che continuerà. Siamo solo all’inizio". Federico Besio, candidato per La Comune, ha totalizzato 93 preferenze. Nella serata di lunedì pubblica una foto insieme ad Anna Zonari e le magliette col simbolo della lista. "È un risultato deludente, non posso negarlo e di questo sono molto rammaricato – scrive su Fcebook –. Ce l’abbiamo e ce l’ho messa tutta per costruire un’alternativa che potesse costruire una visione di città per il futuro. Con Anna abbiamo fatto un grande lavoro, ma non è bastato. Faccio le mie congratulazioni ad Alan Fabbri".

Giacomo Gelmi, eletto consigliere con la lista Fabbri, pubblica una foto che immortala un abbraccio con il sindaco: "Abbiamo stravinto". L’assessore uscente Matteo Fornasini si ritrae sorridente e descrive una "una vittoria storica, l’emozione è davvero indescrivibile". Davide Nanni, tra i più votati della lista Pd, ringrazia chi lo ha scelto e incoraggia i suoi: "Non esiste sconfitta nel cuore di chi lotta".

f. m.