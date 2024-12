Giornata del Pensionato 2024: Coldiretti Ferrara celebra l'intergenerazionalità e l'agricoltura

Una partecipazione nutrita e sentita ha suggellato l’edizione 2024 della Giornata del Pensionato 2024, tornata lo scorso 6 dicembre alla sua consolidata formula dopo quattro anni di sosta per la pandemia.

"E’ stata l’occasione – commenta Beatrice Tagliaferri, presidente dei Senior di Coldiretti Ferrara – per raccontare ai presenti (oltre 140 associati) e ai nostri ospiti, tra cui il presidente nazionale dei pensionati, Giorgio Grenzi e il giornalista e scrittore della storia di Coldiretti, Nunzio Primavera, le nostre attività, il progetto intergenerazionale che condividiamo con Giovani e Donne ma anche per ricordare l’importanza e il valore dell’esperienza di chi oggi ha i capelli bianchi.

Non sono mancati – conclude Tagliaferri – i richiami alle necessità delle imprese agricole, in molti casi condotte da pensionati ancora attivi, che attraverso la possibilità di produrre e di spuntare prezzi remunerativi diano dignità anche economica a chi lavora nel settore agricolo ma anche a chi non più attivo ha comunque vissuto la vita dei campi.

Dopo la messa celebrata nella Pieve di San Vito dal consigliere ecclesiastico di Coldiretti Ferrara, don Luigi Corticelli, il convegno nella sala del Ristorante Ottocento. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ostellato, Elena Rossi e di quello di Masi Torello, Samuele Neri, il direttore Alessandro Visotti ha condotto gli interventi, coordinando gli spunti dei rappresentanti dei Movimenti della federazione ferrarese, sino a quelli degli ospiti.

Stefano Bellini, Monia Dalla Libera e Beatrice Tagliaferri hanno testimoniato la comune volontà di collaborazione sui temi sindacali dell’organizzazione, mettendo in pratica i progetti di intergenerazionalità e di rapporto aperto con i cittadini sia attraverso Campagna Amica ed i Mercati, sia nel rapporto con associazioni ed enti operanti nell’ambito sociale.

In video collegamento è intervenuto il prof. Marcello Maggi, primario dell’azienda ospedaliera Universitaria di Parma, che ha illustrato il progetto ’Dare’, che si propone di indagare le correlazioni tra alimentazione, disturbi del sonno e invecchiamento attivo.

Hanno concluso il presidente di Coldiretti Ferrara, Federico Fugaroli, e Nunzio Primavera, col suo romanzo ’Gibildonna’. Ha concluso Giorgio Grenzi, presidente di Coldiretti Senior dell’Emilia-Romagna e nazionale, che ha consegnato una targa di riconoscenza alla moglie e al nipote dell’indimenticato direttore della Federazione ferrarese, Silvano Mantovani, tragicamente mancato poco più di un anno fa.