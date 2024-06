"Giovani e sociale, serve visione"

È una neofita ma con le idee molto chiare. Giada Zerbini, 35anni laureata in storia e attualmente impiegata alla cooperativa Le Pagine, ha la determinazione di chi crede fortemente nei propri ideali. Il segretario comunale del Pd, Alessandro Talmelli, le ha affidato in segreteria le deleghe alle politiche giovanili, alle pari opportunità e alla scuola.

Zerbini, perché candidarsi e soprattutto perché nel Pd?

"Perché il Pd è la casa dei progressisti. Tanto a livello nazionale, quanto sul piano locale. Questa è la mia prima esperienza politica diretta. Ho pensato che fosse giusto, misurarsi e provare a far qualcosa di concreto. Spesso si dice di dar voce ai giovani: ebbene, proviamoci".

Arriviamo ai temi, cercando di dare un taglio concreto alle proposte.

"Sì, anche perché il presupposto da cui partire è che la dimensione ‘sociale’ e quella economica siano inscindibili. Parto dalla parità di genere, in relazione al mondo scolastico ed educativo: a mio giudizio occorre lavorare molto in questo senso, sia sul piano formativo – con i ragazzi – sia, a livello globale, introducendo il bilancio di genere in particolare negli enti pubblici".

È un versante che si lega alle politiche giovanili. Quali le priorità in questo senso?

"Occorre una visione a medio e lungo termine. Sempre di più è necessario un approccio che contemperi un corretto rapporto di conciliazione del tempo casa-lavoro. Un potenziamento complessivo nell’erogazione dei servizi, di concerto anche con la Regione, studiando misure che arginino il problema dell’abbandono scolastico. A noi servono competenze nuove, che intercettino anche la grande opportunità della transizione ecologica: queste sono materie dei giovani".

Che ruolo ha avuto il Pd in questa campagna elettorale e come è cambiato in questi cinque anni?

"Il Pd ferrarese è tornato a essere un partito in grado di raccogliere le istanze della strada".

f. d. b.