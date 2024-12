Giovani poliziotti per un giorno. Gli alunni fanno visita alla questura

Nel corso delle ultime settimane, per osservare da vicino il lavoro dei poliziotti, per una lezione sulla legalità dedicata all’importanza del rispetto delle regole, hanno trascorso una mattinata in questura gli alunni delle classi IV e V della scuola paritaria Sant’Antonio e della V classe della scuola primaria di Baura. La visita ha avuto inizio nel cortile della caserma Bevilacqua dove i ragazzi hanno visto all’opera un cane antidroga dell’unita cinofila della polizia di Stato. Gli alunni hanno visitato il gabinetto provinciale di polizia scientifica, dove hanno potuto visionare le sofisticate attrezzature in possesso dell’ufficio.