"Giusto inasprire le sanzioni"

"Ammetto che non ho approfondito molto le nuove disposizioni sul codice della strada. Credo comunque che sia giusto l’inasprimento delle sanzioni, soprattutto per chi guida in quanto è una questione di sicurezza stradale per tutti. Si deve capire quanto sia necessario fare attenzione al volante, ma soprattutto non abusare nell’alcol. È vero che le festività inducono molti a bere di più, ma allo stesso tempo bisogna essere responsabili e capire di non bere, meglio ancora individuare chi non lo fa e affidarsi a lui per tornare a casa. Tutti insieme è possibile evitare gravi incidenti, solo così è possibile non rischiare di prendere delle giuste sanzioni e garantire maggiore sicurezza".