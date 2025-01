Gli ex assessori Bellini e Tavassi raccontano il territorio in un libro

Serata letteraria per due ex amministratori portuensi che sono diventati anche scrittori. Il 18 gennaio alle 16 a Migliarino negli spazi della Biblioteca Comunale, saranno presentati di Mario Bellini e Giovanni Tavassi. Sarà presente anche l’editore portuense Marco Pasini di Arstudio Portomaggiore. Mario Bellini ex assessore provinciale, presenta "Briciole di Portomaggiore 1945 - 1955", dieci anni di aneddoti nel periodo immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. L’altro autore è Giovanni Tavassi, ex assessore e presidente della Pro Loco del Comune di Portomaggiore, che presenta "Storie di Ieri per bambini di oggi", un libro arricchito da belle illustrazioni.