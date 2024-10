Goro, si alza il sipario. I racconti di Carver danno il via alla stagione

GORO

Il teatro "R.Ricci" di Goro riapre con una serata dedicata alla grande narrativa di Raymond Carver, in programma il 7 novembre alle 21. L’inaugurazione della nuova stagione teatrale, infatti, sarà affidata allo spettacolo "Tre racconti che salvano la vita", messa in scena drammaturgica di tre racconti dello scrittore americano: "Da dove sto chiamando", "Grasso" e "La casa di Chef". Lo spettacolo vedrà sul palco Giada Frandina e Giovanni Castaldi, con la regia e il coordinamento artistico di Claudio Orlandini. Le tre storie scelte esplorano con profondità e delicatezza le relazioni umane e i dilemmi esistenziali, portando in scena il disagio del vivere quotidiano ma anche momenti di gioia e introspezione. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la Fondazione Insula Felix ETS, fondata da Milva e Martina Corgnati per sostenere giovani studiosi e promuovere pratiche terapeutiche innovative per persone con disagi psichici o neurologico-psichiatrici. Alla serata sarà presente Martina Corgnati, presidente della Fondazione e legata al Comune di Goro da un profondo rapporto di amicizia e collaborazione. La sua partecipazione sottolinea anche la vicinanza della Fondazione alle iniziative culturali del Comune e l’attesa per l’apertura del centro culturale dedicato a Milva e al territorio, prevista per la prossima primavera.