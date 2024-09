Gospel, un festival da tutto esaurito. Emozioni e musica lungo le strade

Si è conclusa domenica scorsa la seconda edizione del ‘Ferrara Gospel Festival’, evento di musica gospel organizzato dalla Ferrara Gospel Choir Academy, che ha avuto luogo nella chiesa dell’Immacolata e lungo le strade del centro, sotto la direzione artistica della direttrice Simona Natali e con il patrocinio del Comune. L’evento, che si è tenuto nelle giornate di sabato e domenica, ha visto la partecipazione di oltre 100 coristi provenienti da tutta Italia, riuniti nell’hotel Duca d’Este per cimentarsi nella pratica del canto gospel. I musicisti sono stati assistiti in questa attività da Carla Jane, vocal coach di Manchester di fama internazionale, giunta in città in occasione dell’evento. In aggiunta all’esperienza formativa, si sono tenute due esibizioni nel centro nevralgico di Ferrara, entrambe assistite da un pubblico nutrito di cittadini. La prima si è svolta nel tardo pomeriggio di sabato, quando i cori si sono esibiti per le strade del centro storico, accolti "con calore" dal pubblico. La seconda esibizione si è invece svolta domenica alle 18.30 nella chiesa dell’Immacolata, di fronte a piazzale Dante. In quest’occasione tutti i partecipanti si sono esibiti sotto la direzione di Carla Jane in un’emozionante performance corale che "ha ottenuto il plauso incondizionato del pubblico".

Lo spettacolo ha avuto una durata di circa di due ore, durante le quali sono stati intonati brani gospel fra i più famosi, internazionali e non solo. Uno fra questi si distingue per l’originalità della sua penna: si tratta di ‘Praise the Lord’, scritto dalla stessa Natali. Sono stati inoltre eseguiti i celebri ‘Wade in the water’, canto tradizionale di derivazione spiritual originariamente cantato dagli schiavi afroamericani, e ‘Total praise’, un suggestivo inno di preghiera universale. La Ferrara Gospel Choir Academy, organizzatrice del workshop e degli spettacoli, nei suoi ringraziamenti cita innanzitutto l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Matteo Fornasini, e don Stefano Zanella, i quali hanno messo a disposizione le sedi cittadine e religiose per il secondo anno consecutivo, rendendo possibile lo svolgimento di questo partecipato evento culturale. L’associazione dà inoltre appuntamento a tutti gli appassionati di gospel che vorranno ritrovarsi nuovamente alla prossima edizione, invitando inoltre chi interessato ad unirsi al loro progetto. Ulteriori informazioni e contatti sono reperibili sulle loro pagine social.