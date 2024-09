Guardia medica operativa ai Lidi. Il servizio attivo fino a domenica

Ultime giornate di attività per il servizio di Guardia Medica Turistica ai Lidi di Comacchio, che da lunedì 9 settembre non sarà più attivo. L’Azienda Usl di Ferrara ha potenziato l’assistenza sanitaria sul litorale, per tutto il periodo estivo fin dal 15 giugno, così da rispondere ai bisogni di salute di chi sceglie per le proprie vacanze i Lidi di Comacchio, per chi ci vive e ci lavora. "Il servizio – ricordano dall’Azienda Usl – ha previsto l’attivazione di tre ambulatori ai Lidi di Pomposa, Spina e Nazioni operativi dal lunedì alla domenica con turni ed orari scaglionati, così da assicurare una pronta risposta alle esigenze della popolazione presente nei luoghi di villeggiatura". Rimane attivo il Cau (Centro Assistenza Urgenza) di Comacchio, situato alla Casa della Comunità, che dal 1° luglio assicura l’apertura 24 ore su 24, sette giorni su sette, e garantisce assistenza per urgenze non gravi. "Il Cau – proseguono dall’Ausl – è ormai punto di riferimento conosciuto e snodo dell’assistenza sanitaria di prossimità. Tassello di una rete di servizi, percorsi e professionisti presenti sul territorio e a disposizione della popolazione e delle sue esigenze. L’obiettivo rimane quello di garantire la presa in carico dei cittadini con problemi urgenti, ma meno gravi, evitando di sovraccaricare i Pronto Soccorso, dove far confluire solo i casi più gravi, ed evitando quindi di affrontare i tempi di attesa che spesso li caratterizzano per la gestione dei codici bianchi e verdi". Operativo, inoltre, il Servizio di Continuità Assistenziale – Guardia medica, contattabile al numero verde gratuito 800087601.