’Guercino, uno su Cento’ premiato in California

CENTO

"Guercino - Uno su Cento" ha vinto il premio Best Historical feature al fine arts film festival di Venice in California. Il docufilm era uscito a settembre 2023 con la proiezioni di anteprima al Cinepark di Cento e racconta arte e vita del pittore dei sentimenti, maestro del ‘600 che conquistò la gloria con il suo talento, genio del barocco emiliano. Un prodotto che è stato realizzato dalla regista Giulia Giapponesi e con protagonista il Critico d’arte Marco Riccòmini ad aggirarsi tra le tele e particolari della pittura guerciniana e reso possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che del film ne è produttrice assieme alla Film Commission Emilia Romagna. Il film ha dunque conquistato il premio come miglior film storico al Fine Arts Film Festival di Venice in California, rassegna dedicato alla proiezione dei migliori film del mondo presentando film eccezionalmente creativi e importanti sull’arte, gli artisti e il mondo dell’arte, molti dei quali in anteprima per la prima volta negli Stati Uniti, provenienti da Paesi di tutto il globo. Si tratta di un importante premio nato dalla Venice Institute of Contemporary Art, un’organizzazione artistica impegnata a identificare, proteggere e sostenere le storie, la storia e la cultura uniche di uno dei centri più importanti dell’espressione artistica indipendente americana.