Halloween, l’evento. Geolier e Rose Villain, tre giorni da paura tra la Fiera e il Castello

Una tre giorni di eventi e grandi artisti per il Monsterland Halloween Festival. Tra più attesi Geolier, Rose Villain, Tedua e Gigi D’agostino. Un appuntamento che si svolgerà tra la zona Ferrara Fiere e il Castello Estense, da domani al 2 novembre. La città è pronta ad accogliere un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’Europa, annunciati 80mila persone complessive nelle tre giornate previste. Musica elettronica e no, scenografie, costumi, horror e divertimento. Tutto questo mentre si sono sollevate anche alcune perplessità da parte di attività, coinvolte dalle modifiche del piano del traffico.

Quest’anno il programma della quattordicesima edizione prevede l’ormai tradizionale one-day festival al Ferrara fiere congressi, con i suoi sette palchi interni ed i cinque esterni su un’area di 60mila metri quadrati, al quale si aggiungono due notevoli novità: venerdì Monsterland in the Castle, cena privata e after party in modalità limited edition. Sabato si torna al Ferrara fiere per Monsterland: el Día de los Muertos. Domani dalle 18 Monsterland Halloween: Horror Warehouse, Galactica Stage (a cura del Cocoricò di Riccione), The Witch Forest (a cura di Pyramid, Amnesia Ibiza), Apocalypse Psy Trance, Psychopath Stage (by Teenage Dream), Time Machine Stage (a cura di Voglio Tornare Negli Anni ‘90) e in chiusura Gigi D’Agostino il capitano della dance. Questi i sei palchi interni di Monsterland. Stage (a cura de Il Gatto & La Volpe), Air Balloon, Adrenaline Stage, Toilet Stage (a cura de La Rambla), TechnoBus e Terrace Stage quelli esterni. Un’altra novità che si aggiunge al ricco programma è l’area Extreme Freestyle Motocross dove saranno presenti stunt-man professionisti e piloti internazionali che si esibiranno. Inoltre ci sarà un ring di wrestling allestito per l’occasione dove avranno luogo incontri tra campioni italiani.

La line up di quest’anno è più ricca che mai: tra i primi nomi annunciati spiccano autentiche stelle della musica italiana quali Geolier, Rose Villain, Tedua e i fuoriclasse dell’elettronica come 999999999, Ilario Alicante e Marco Faraone. Venerdì dalle 20: Monsterland in the Castle. Dinner party con la musica di Dj Ralf, Ruben Mandolini, Gauthier DM e Wide Music aka Wide & Fat. Mille in tutto i posti disponibili. Sabato dalle 18: Monsterland, el Día de los Muertos. Tre palchi interni - Galactica Stage, The Witch Forest e Apocalypse Psy Trance – e due esterni – Metempsicosi Stage e TechnoBus per una festa 100% dedicata alla musica elettronica con nomi del calibro di Amelie Lens, Giorgia Angiuli e Reinier Zonneveld. In queste ore che precede l’evento, non sono mancate le polemiche e un’attenzione al piano sicurezza. Quest’ultimo al centro anche di un’interpellanza del consigliere comunale Enrico Segala (PD) al sindaco, proprio sulla questione sicurezza legata all’evento. In occasione della manifestazione, che si articolerà su tre giornate, previste navette dal parcheggio via Kennedy e stazione ferroviaria per raggiungere la zona fiera. In occasione della kermesse di venerdì al Castello, saranno in vigore modifiche alla viabilità e alla sosta in città, previste da un’apposita ordinanza del Comune. In Piazza Castello sospensione dell’area pedonale ed istituzione di Ztl ammessi i veicoli al seguito manifestazione. Largo Castello, lato muretto in deroga al divieto esistente sono ammessi solo i veicoli dell’organizzazione. Fino alla mezzanotte del 5 novembre, nelle vie e nelle aree di parcheggio delimitanti lo stabile della fera, istituzione di divieto di circolazione e di fermata.