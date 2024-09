"Hanno sfondato anche il muro"

Inferriate alla finestre, porta rinforzata. "L’abbiamo fatta corazzare bene", dice Antonello Stegani, 73 anni, pensionato. E’ in casa con la moglie, racconta ancora. "I furti non sono certo episodi di questi ultimi mesi – precisa –, da noi sono i ladri sono entrati in azione alcuni anni fa. Hanno prima provato a scardinare la porta d’ingresso. Ma non ci sono riusciti, a quel punto di sono messi a prendere a mazzate il muro fino a quando non l’hanno sfondato. Credo che uno di loro si sia anche fatto male. Rompendo la parete sono venuti allo scoperto alcuni ferri, devono esserci tagliati magari le mani, c’erano i segni del passaggio di una persona ferita, il sangue. Se metti sensori, porte blindate hai qualche detrazione".