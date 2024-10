Heaven dei Jelly Tape. Video e divulgazione

Un nuovo progetto di divulgazione storico culturale chiamato ‘Heaven’ dei Jelly Tape. La proposta, che mette insieme video musicali ambientati nei luoghi storici più significativi di Ferrara, è stata presentata ieri mattina in municipio. All’incontro sono intervenuti l’assessore a turismo e promozione del territorio Matteo Fornasini, il direttore artistico e fondatore del progetto Luca Rezaeyan (Rezza), il project manager e direttore grafico Giacomo Vaccari. "Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa concedendo il patrocinio dell’amministrazione – ha spiegato Fornasini – perché unire la musica dei giovani alla visione del nostro patrimonio monumentale riteniamo sia una modalità efficace per promuovere la nostra città, il nostro territorio. Questi strumenti innovativi, che hanno tantissimi contatti in tutto il mondo, possono consentirci di raggiungere obiettivi di pubblico diversi dai consueti e avvicinare potenziali nuovi giovani visitatori di Ferrara".

Jelly Tape, realtà ferrarese che organizza eventi, ha dato vita a una nuova sezione chiamata ‘Heaven’, dove musica e arte entrano in connessione. Il progetto ‘Heaven’ consiste nella registrazione di performance musicali in luoghi storici, con la realizzazione di video-documentari caratterizzati dalla fusione di musica e riprese suggestive. La prima registrazione del progetto Heaven è avvenuta il 13 giugno alla Porta degli Angeli. In questa occasione sono stati utilizzati cinque punti camera differenti, di cui quattro statici e un drone. Lo scopo di questi video musicali è fare divulgazione turistica del territorio, sfruttando il potenziale delle piattaforme digitali (Youtube, Instagram, TikTok ecc) e il seguito internazionale degli artisti coinvolti. Il progetto è già stato sposato dal blog più grande al mondo nell’ambito della musica elettronica internazionale ‘1001 tracklist’, che si occuperà, nei primi giorni dopo l’uscita dei video, di condividerne in mondovisione i momenti più salienti. L’obiettivo futuro di Heaven, oltre alla massima divulgazione dei video prodotti, è quello di riproporre l’esperienza in altri siti storici di Ferrara, coinvolgendo artisti di calibro sempre maggiore, attingendo anche dal vasto panorama internazionale della musica elettronica.

Mario Tosatti