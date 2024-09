I fuochi sul Grande Fiume. La fiera che regala magia

La 353ª edizione della Fiera di Santa Croce di Codigoro avrà come tema la "Bellezza", declinata in tutte le sue forme dal conduttore del programma televisivo Generazione Bellezza su Rai 3, Emilio Casalini, durante la cerimonia inaugurale, prevista per venerdì 6, alle 17, in Piazza Matteotti. La fiera si chiuderà martedì 10 proponendo un ricchissimo programma di appuntamenti e con le 3 tombole del valore complessivo di 35mila euro. Due spettacoli pirotecnici uno dei quali, previsto per sabato 7 anche musicale sul fiume Po, dopo la fiaccolata e lo spettacolo ’Le Streghe’ con giochi di fuoco ed un altro il martedì nella serata finale. L’evento clou sono comunque le 5 serate del Codishow che vedrà nell’ordine, sul palco in piazza Matteotti, i concerti gratuiti di Mida, Velvet Drees, Voglio tornare negli anni ’90, Ermal Meta e per finire Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, per una spesa, solo per gli ingaggi di quasi 73mila euro. Una manifestazione canora che da sempre era stata affidata alla Pro Loco "ma quest’anno - ha precisato il sindaco Alice Zanardi - seppur comporti un impegno maggiormente gravoso per gli uffici comuni, abbiamo fatto altre scelte". Il Codishow rappresenta "un volano economico importantissimo che porta tanti turisti e visitatori - ha proseguito - con tutte le strutture ricettive piene per i giorni della fiera anche nei comuni limitrofi". Gli ha fatto eco Simona Lolli della Musicanti srl, sottolineando come "Codishow sia "un ottimo strumento di marketing territoriale. Su Instagram, ogni post ottiene dalle 7 alle 57mila visualizzazioni, mentre su Facebook dalle 15 alle 70mila visualizzazioni. E lanciamo anche l’hastag #Codiyoyo, attraverso i bar del territorio. Chi si presenterà nel backstage con più di 30 like di condivisione riceverà dei gadget ed i concerti - ha concluso - offrono sempre più visibilità all’intero territorio". La fiera prevede nella giornata d’apertura la consegna di numerosi premi a chi si è distinto in varie categorie compreso quello alla memoria per chi non c’è più. Una manifestazione dove la Nus Codigorese porterà in tavola, nell’ambito della 22^ edizione della Sagra del Pomodoro, i piatti tipici della tradizione agroalimentare locale. In viale Giovanni XXIII si potranno assaggiare, nello stand dell’Aido prelibatezze a base di piadina, salsiccia e verdure alla griglia mentre nel vicino stand della delegazione tedesca di Eppertshausen, non mancheranno specialità tipiche ed anche la Fiera campionaria Expo. Lungo la via Prampolini, cibo in strada e degustazione di prodotti tipici mentre nella sala della Pro Loco prenderà forma la mostra "Tondi" dell’artista codigorese Eros Pandolfi altre mostre sono proposte in molti spazi del paese per una cinque giorni ricchissima.