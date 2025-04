"I nostri cittadini a chi daranno fiducia?. Al loro sindaco o al candidato di Balboni?"

"Intendiamo proseguire con la nostra azione amministrativa che sta cambiando il volto del territorio. E il meglio deve ancora venire". Ad assicurarlo è il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, per nulla preoccupato dai primi movimenti in vista delle elezioni 2026 che, in questi giorni, hanno visto il Centrodestra e Rete Civica puntare sulla figura dell’avvocato Samuele Bellotti quale candidato primo cittadino. "È lecito che chiunque possa candidarsi – dichiara, rispetto a questo annuncio, Negri -. Bisognerà vedere se i cittadini daranno fiducia al proprio sindaco o al candidato del senatore Balboni al quale di Comacchio non interessa proprio nulla. Io per altro, non vedo un Centrodestra unito ma vedo solo una Destra che da tre anni non ha perso occasione per rivolgermi attacchi per lo più personali". L’ufficialità della candidatura di Negri arriverà prossimamente, ma la sua intenzione è di dare continuità al lavoro sinora svolto "e vedere completati gli interventi che abbiamo avviato. Abbiamo ereditato una macchina comunale in panne", e con grandi e importanti sforzi siamo riusciti a riavviarla. E non posso dimenticare le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, tra gli impatti derivanti dalla pandemia, cessata alla fine di marzo del 2022, quelli dei conflitti in corso, dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, una mareggiata anomala, dall’emergenza socio-economica granchio blu con cui ancora ci stiamo confrontando". E ancora Negri: "Non ci siamo arresi e abbiamo continuato ad operare per migliorare e far crescere il nostro territorio, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti". Il primo cittadino rimarca come, in questi anni, si sia dato vita "ad un piano di manutenzioni continue con investimenti che mai si erano visti in passato. Recentemente abbiamo inaugurato il nuovo ponte dei Pelasgi di collegamento tra i Lidi Estensi e Spina. E abbiamo 30 milioni investiti in opere già consegnate: tra queste, i cantieri Pnrr per la riqualificazione del comparto di Palazzo Bellini. Si aggiunge il progetto "Rigenerazione urbana Comacchio" che interesserà la città dal loggiato dei Cappuccini alla Cittadella dello sport e la realizzazione del nuovo "Polo infanzia da 0 a 6 anni". Opera molto importante è quella dell’innalzamento della banchina di Porto Garibaldi. Presto inaugureremo la stazione di pesca Bellocchio che sarà destinata a sede per attività di studio e di ricerca. Puntiamo inoltre ad affidare i lavori sul comparto Sant’Agostino di cui a breve la giunta approverà il progetto esecutivo. Questa è solo una parte delle opere completate o avviate". Il sindaco non dimentica nemmeno la crescita del turismo sul territorio, "Comacchio è in continuo aumento per arrivi e presenze sin dal primo anno post pandemico (2023), è oggi al 25° posto, tra i primi 100 Comuni turistici d’Italia, per presenze e reddito generato da turismo. Questo conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta". Per Negri, dunque, dare continuità al lavoro sinora svolto è fondamentale, "e noi siamo la garanzia che questo potrà accadere".

Valerio Franzoni