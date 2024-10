I primi cento cestini. Si comincia dal centro

È partito a Ferrara il piano di sostituzione di tutti i cestini presenti sul territorio, 1.500 contenitori tra centro storico e periferia. L’operazione, promossa dal Comune in sinergia con il Gruppo Hera, è finalizzata ad aumentare ulteriormente il decoro della città. I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella piazza municipale. Erano presenti il vicesindaco e assessore all’ambiente, Alessandro Balboni, il responsabile Servizi Ambientali Area Ferrara del Gruppo Hera Andrea Bazzi, il responsabile Servizi Ambientali Distretto di Ferrara del Gruppo Hera Sandro Berghi.

L’installazione dei nuovi cestini inizia dal centro storico con la posa dei primi cento contenitori. Per il cuore della città, in accordo con la Soprintendenza, è stato scelto un modello dal design moderno che si integra con il contesto di pregio e l’arredo urbano esistente. La sostituzione dei contenitori, già censiti da Hera, proseguirà nei parchi, nelle zone residenziali e nelle frazioni, secondo un programma che prevede anche la rivisitazione di alcune posizioni per rispondere alle mutate necessità del territorio. "La sostituzione dei cestini di Ferrara è un importante investimento che servirà a migliorare il decoro, la pulizia e la bellezza della nostra città. – interviene il vicesindaco e assessore all’Ambiente del comune di Ferrara, Alessandro Balboni - I cestini attualmente in uso sono ormai deteriorati, non all’altezza di una città patrimonio Unesco. Con i nuovi cestini, il cui modello è stato studiato per essere coerente con i colori e l’architettura della città, daremo un beneficio non solo al centro storico ma anche a tutte le zone del forese e alle frazioni. Con i nuovi cestini ci prenderemo più cura dell’ambiente grazie ai posaceneri integrati e alla copertura che impedirà agli animali selvatici di rovistare all’interno dell’immondizia". L’operazione ha anche l’obiettivo di incentivare l’utilizzo corretto dei cestini. A tal proposito la bocca di conferimento dei nuovi contenitori sarà più piccola impedendo così l’introduzione dei sacchetti domestici, che vanno invece gettati nei cassonetti. "Tutti i nuovi cestini– precisa Andrea Bazzi- hanno una capienza di 130 litri, sono dotati di un posacenere esterno e di bocche di conferimento che disincentivano l’introduzione di sacchi di grandi dimensioni, che invece vanno inseriti, opportunamente differenziati, negli appositi cassonetti. L’installazione dei nuovi cestini fa parte delle azioni migliorative messe in campo dalla multiutility insieme all’amministrazione comunale, finalizzate a potenziare ulteriormente le dotazioni a disposizione di cittadini e ospiti e contrastare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, per una città sempre più accogliente e in ordine".

Mario Tosatti