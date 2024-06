I ragazzi giocano la loro partita. La prova d’arte finisce sul murales

Un murales che raffigura gli studenti del Liceo Roiti intenti a giocare, nella loro naturalezza, una partita nell’aerea sportiva della scuola. L’opera, realizzata dai giovani dell’istituto cittadino, è stata presentata ieri nell’atrio C della succursale di via Azzo Novello: il lavoro è stato svolto con la direzione e il coordinamento della professoressa di disegno e storica dell’arte Erica Cantinotti.

Le classi coinvolte nel progetto sono la 3^M, la 1^J e la 1^A: soggetto del dipinto sono appunto i ragazzi stessi intenti a giocare una partita nell’aerea sportiva della scuola. Attraverso i segni decisi e fluidi, in tutto il loro vibrante dinamismo, gli studenti incarnano nel loro essere il proprio tempo in stile street art, tecnica contemporanea scelta per rappresentarli. "Si tratta di un progetto di riqualificazione degli spazi scolastici iniziato lo scorso anno – le parole della professoressa Cantinotti –, questo è l’ultimo di una serie di murales realizzati nella nostra scuola. Assieme ai ragazzi si è scelto di rappresentare il loro mondo, e la tecnica della street art va proprio in questa direzione: volevamo che fossero esattamente come sono raffigurati, con il loro abbigliamento e la loro personalità". Già alcuni mesi fa gli studenti del Roiti erano balzati alle cronache per aver ristrutturato, colorato e dipinto l’atrio B della succursale con alcune immagini di donne. In particolare i giovani ferraresi avevano scelto come esempio di coraggio e di ispirazione Samantha Cristoforetti, Rita Levi Montalcini, Liliana Segre e Franca Viola. Sulle pareti principali sono stati ritratti Leonardo Da Vinci e Frida Kahlo. "Dopo aver visto la devastazione del Liceo Fioravanti di Bologna, dove una mobilitazione di studenti è sfociata in vandalismo e distruzione, credo che quello fatto al Roiti sia un bell’esempio di civiltà. Il trasandato, vecchio e triste atrio della scuola è stato completamente restaurato con il loro entusiasmo e caparbietà", le parole di Federica Baroni, anche lei professoressa di arte al liceo. La bella iniziativa degli studenti del Roiti aveva trovato spazio a fine aprile nella trasmissione "Ore 14" in onda su Rai 2.

Jacopo Cavallini