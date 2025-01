Il cicloturismo come stile di vita. Progetto sul territorio da 78mila euro

Anche Cento è in "corsa" per promuovere il cicloturismo e il muoversi sostenibile candidandosi per avere i fondi tramite ‘Bici in Comune’ promosso da Sport e Salute e rivolto a tutti i comuni italiani con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo e favorire lo sviluppo del cicloturismo.

La giunta centese ha dunque candidato l’ambizioso progetto di "itinerario cicloturistico per la valorizzazione della città di Cento e delle terre di Partecipanza, come connessione stabile tra le dorsali regionali ed europee e le città di Ferrara e Bologna".

Il progetto prevede una componente di digitalizzazione dell’itinerario già esistente di 48 km che tocca Cento, Renazzo, XII Morelli, Alberone, Buonacompra, Reno Centese Casumaro, Molino Albergati, Dosso, Corporeno, la creazione di una identità visiva uniforme e caratteristica e di un sito contenente le informazioni utili per una esperienza cicloturistica sul territorio: si va dalla proposta di attivazione di carte di servizi insieme al commercio locale, alla mappatura dei punti di interesse storico culturali e alla realizzazione di contenuti audio fruibili dal turista.

La seconda componente prevede la posa di un sistema di segnaletica dedicato, di tabelle informative, di rastrelliere nei punti strategici e cartelli di regolazione del traffico nei punti di maggior conflitto.

La terza linea di intervento, infine, prevede invece, la realizzazione di quattro iniziative, andando da attività di educazione e sensibilizzazione stradale, alla realizzazione di eventi cicloturistici culturali e inclusivi. Tutto questo, propedeutico anche per collegarsi con le vicine CIclovia del Sole, Destra Po e Ciclovia del Reno.

"L’ambizioso progetto prevede una richiesta di finanziamento pari a 78000 euro – spiega il vicesindaco Vito Salatiello - L’idea di sfruttare a fini cicloturistici e di incentivo alla mobilità lenta la nostra posizione baricentrica e il patrimonio di strade secondarie era un nostro obiettivo di mandato e ci auguriamo che sia apprezzata la nostra proposta affinché possa essere attuata, regalando alla città nuovi sbocchi di interesse turistico.

Ringrazio per il prezioso partenariato i comuni di Bondeno e San Giovanni in Persiceto per aver accettato di omologare la segnaletica e concedere la propria collaborazione per gli eventi in caso di esito positivo del finanziamento. Grazie anche all’Associazione Pedalalenta APS di Castelmaggiore per il supporto nell’organizzazione di una pedalata promozionale e dei talk durante la festa dello sport, al Consorzio Visit Ferrara per il supporto nell’organizzazione di momenti di formazione per operatori di settore e Asd SB Team nell’organizzazione di un evento inclusivo pilota. Nel turismo si vince solo facendo squadra".

Laura Guerra