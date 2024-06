Il commercio del centro si unisce: "Ecco il nostro shopping d’estate"

CENTO

"Shopping d’estate nel centro storico" è la nuova iniziativa che in questo periodo è messa in campo dai commercianti del centro storico che sottolineano come l’unione tra loro sia davvero mostrando di essere una carta vincente per le attività ma anche per la vitalitá della piazza. "Fare acquisti nel nostro centro storico non solo è divertente, ma anche conveniente perché per ogni 20 euro di spesa si riceve un biglietto della nostra esclusiva lotteria - dicono - ogni acquisto avvicina a fantastici premi, visitando i negozi aderenti e godendosi un’esperienza di shopping unica, supportando i commercianti locali". L’iniziativa finisce il 2 luglio e l’estrazione sarà il 3 luglio in occaidone delle auto d’epoca in centro storico: primo premio una bici offerta dalla Bcc e i successivi 4 biglietti estratti vinceranno buoni acquisto spendibli nelle attività che hanno aderito al progetto. "L’idea è partita per rivitalizzare il centro e far conoscere le attività all’interno del centro storico - spiega Lucia Fiocchi, presidente del Comitato Cento in Vetrina - abbiamo visto che nei vari concorsi che abbiamo fatto come Caccia all’intruso, i clienti hanno cominciato a conoscerci di più. Qualcuno addirittura a scoprire l’esistenza di qualche negozio che non conosceva. I buoni acquisto tra l’atro erano stati molto apprezati e spesi nelle nostre attività".

Questo li ha portati a replicare l’esperienza. "Credo siano inziative che riportano in piazza anche la gente che non era più abituata a venire in centro storico tra terremoto e covid - prosegue - a riconoscere le nostre ventrine e riscoprire il negozio di vicinato". Può dunque essere il gioco a portare gente in più nei negozi? "Sicuramente. Sono tutte cose in più che attraggono oggi la clientela - dice - vedo che il giocare, il vincere qualcosa, alla gente piace. Noi ci proviamo e sta piacendo molto. Ho avuto anche gente da fuori zona che ha voluto i biglietti. L’iniziativa sta piacento molto e siamo anche contenti che chi viene, chi ci scopre, poi torna". Hanno anche aperto la pagina instagram del Comitanto Cento in vetrina per avere piu visibilitá e farsi conoscere tutti insieme. "L’unione è fondamentale. Oggi l’essere uniti fa tanto - sottolinea - Noi ci stiamo riuscendo e ne siamo contenti. In questo primo anno di Comitato siamo riusciti a unirci e siamo nolto felici, c’è ancora tanto lavoro da fare però siamo contenti dei risultati raccolti finora".

Spiega che unendosi i commercianti hanno già visto differenze. "E’sempre stato il mio obiettivo fin da quando abbiamo attivato il Comitato - conclude - L’obiettivo era di unirci il più possibile, di creare e venderci come centro sotrico totale e non come singolo: una filosofia che sta portando risultati. Si mettono in comune idee e oggi si dà la proposta completa al consumatore che ora, prima di muoversi va a cercare: se vede che c’è un’offerta, e noi per fortuna abbiamo ancora un’offerta ampia, arriva perché vede l’insieme di ciò che c’è in città e non solo il singolo, in un’ottica di proposta più ampia". Insomma il motto è: l’unione fa la forza.

Laura Guerra