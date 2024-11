Il commissario Caterino: "Lavoro incessante"

Enrico Caterino, commissario straordinario per il granchio blu, ha fatto ieri il punto con il Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, sull’emergenza che ha messo in ginocchio un settore, quello della pesca della vongola nei due paesi di Goro e Comacchio. "Il gruppo di lavoro sta andando avanti in modo spedito, continuo il confronto con il mondo della pesca. Si stanno valutando tutti i percorsi e tutte le strategie". Tra queste anche quella rappresentata dalla commercializzazione. "In alcuni Paesi il granchio blu viene consumato, rappresenta una ricchezza. Confidiamo

che i nostri imprenditori intraprendano questa strada

per trasformare il ’mostro’

in una ricchezza".