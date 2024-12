Il genio di Marconi. Mostra e laboratori

CENTO

‘Siate curiosi’ è il titolo della mostra dedicata a Guglielmo Marconi, l’uomo che ha cambiato il mondo, che inaugura sabato alle 17 nella Casa Comunale di Renazzo, in via Renazzo 52. La mostra, dedicata a Marconi nel 150esimo della sua nascita, è stata ideata e realizzata dal circolo culturale Amici del Museo di Renazzo, in collaborazione con il collezionista di radio Modesto Govoni e Giampiero Marchi, pronipote del fattore di casa Marconi. Quanto esposto in mostra è raccolto anche nel catalogo a cura di Gianni Lenzi, che sarà a disposizione dei visitatori. A corollario della mostra nelle sale dell’esposizione della biblioteca comunale di via Renazzo 52, sarà inoltre possibile prendere visione di quanto prodotto da alunni ed alunne della scuola secondaria di primo grado, otto classi (I T, II T, II V e III T) dell’istituto comprensivo ‘Ferruccio Lamborghini’ nel corso di laboratori didattici sulla figura del grande inventore bolognese realizzati dal Circolo del Museo in collaborazione con la scuola.

La mostra resterà aperta e visitabile fino al 31 gennaio 2025, nelle giornate e ore di apertura della biblioteca comunale di Renazzo, il venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 9.30 alle 12.30 e domenica dalle 15 alle 18.

Ci saranno anche aperture straordinarie nelle domeniche pomeriggio. Guglielmo Marconi, l’inventore che ha rivoluzionato le comunicazioni globali, ha portato a questo importante lavoro e alla realizzazione della mostra ‘Siate Curiosi’ dedicata al geniale inventore – l’uomo che ha cambiato il mondo, appunto – e alla evoluzione della radio nel corso del ‘900. La mostra della frazione centese fa parte di un corposo e complesso progetto ideato dal Circolo Culturale che ha visto quindi la partecipazione gioiosa e convinta dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Renazzo.

re. fe.