Il maxi assegno del cuore: "A Lilt vanno 3.600 euro"

Oltre 200 persone partecipanti, associazioni ed enti coinvolti, con un assegno di 3.600 euro devoluti a Lilt. Si tratta del bilancio di una delle attività in programma in occasione dell’Ottobre Rosa 2024, un convegno che si è tenuto in Sala Estense, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili e maschili, nei quasi cento screening svolti gratuitamente al Centro di Medicina.

I risultati sono stati illustrati ieri dall’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune Cristina Coletti, dalla responsabile del Centro di Medicina Ferrara Roberta Vincenza Squeo, dal presidente di Lilt Ferrara Edgardo Canducci, dal presidente di Cna Pensionati Ferrara Franco Mingozzi, dal direttore generale Spal Luca Carra, dal responsabile di Emil Banca Ferrara Matteo Marabesi e dal presidente Rotary Club Ferrara Francesco Ruvioli. "Quello che era originariamente ‘Ottobre Rosa’ è stato esteso anche oltre il mese stesso – ha sottolineato l’assessore Cristina Coletti – proprio perché non è mai sufficiente ribadire l’importanza di mantenere uno stile di vita corretto, e di sottoporsi a controlli medici. Il numero di cittadini che hanno aderito alle iniziative e la somma raccolta dai tanti partner in favore di Lilt è il segno di quanto la nostra città sappia fare rete quando in ballo c’è il benessere sociosanitario della popolazione". Nel corso dell’incontro la consegna dell’assegno da 3.600 euro a Lilt Ferrara, grazie alle offerte dai partner della campagna, Spal, Cna Pensionati, Rotary ed Emil Banca Ferrara. Il presidente di Lilt Ferrara Edgardo Canducci ha ricordato come l’associazione abbia sempre bisogno di fondi che "non possono che provenire dalla generosità di cittadini e altri soggetti del territorio. Ma questo assegno – ha dichiarato ancora Canducci – è simbolo di un impegno che va oltre il mero aspetto finanziario". Le iniziative della prevenzione, patrocinate dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune, hanno consentito lo svolgimento di quasi un centinaio di controlli a titolo gratuito nel Centro di medicina Ferrara, che ha anche prodotto una campagna di comunicazione dal titolo "Tu No Non devi aspettare, fai prevenzione".

Mario Tosatti