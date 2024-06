Il neo primo cittadino Mirko Perelli:: "Ringrazio chi mi ha votato e chi no"

TRESIGNANA

La lista civica vincente si chiama "Tresignana cambia" e l’esito elettorale è all’insegna del cambiamento. Mirko Perelli è il nuovo sindaco di Tresignana, subentra a Laura Perelli, che era stata sindaco anche di Formignana e aveva governato nella legislatura precedente. Perelli non è una meteora: era stato vicesindaco di Tresigallo nel mandato Brancaleoni, l’ultimo prima della fusione con Tresignana. L’ha spuntata per 104 voti al ballottaggio, Laura Perelli ha confermato i voti di due settimane fa, Mirko Perelli invece ha operato la rimonta. "Credo di dovere dei ringraziamenti. Innanzitutto a tutti cittadini di Tresignana. Sia coloro che mi hanno votato, che mi impegnerò a non deludere, sia e soprattutto quelli che non lo hanno fatto e che proverò a conquistare. Sono realmente disintegrato, è stata una campagna elettorale durissima e infinita. Che non avrei potuto sostenere senza la mia famiglia, che ha tollerato la mia assenza pressoché totale per mesi… senza i comportamenti della squadra allargata che per settimane, mesi, hanno partecipato alla costruzione del progetto, senza ai colleghi candidati con me che hanno condiviso impegni, fatiche, ma soprattutto attacchi personali". Poi una dedica particolare: "Ringrazio te lassù che nei tuoi progetti avevi quello di candidarti per migliorare il paese. La sera del comizio in piazza a Tresigallo sono stato interrotto dal passaggio in cielo di una bellissima stella cadente… Oggi mi è più chiaro chi c’era sopra…. Ora lavorerò certo che lassù qualcuno sarà con me…". I consiglieri più votati della lista civica che ha vinto sono Arrigo Giubelli, 195 voti, vicesindaco in pectore, in giunta favorita anche Rita Canella; inoltre Simone Mazzini, Alice Cantelli, Federico Felloni, Donatella Zuffoli, Matteo Merlanti e Michele Piccoli. Quattro seggi in consiglio comunale vanno a "Tresignana prima di tutto": Laura Perelli, Maurizio Barbirati (record di preferenze: 203), Cristiano Dalpassso e Anna Sara Zerbinati.

Franco Vanini