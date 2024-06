Il polo ‘Borselli’ compie 20 anni: "Il cammino da fare è ancora lungo"

Sono già passati vent’anni dall’apertura del polo sociosanitario ‘Fratelli Borselli’ di Bondeno, realtà inserita all’interno della struttura che ospita anche la casa della salute in cui vengono prestati i servizi della Cra, della Rsa e del centro diurno per gli anziani. La cerimonia per il ventennale si è svolta all’interno della struttura alla presenza degli ospiti, degli operatori, dell’Amministrazione comunale e dei presidenti delle due cooperative che gestiscono i vari servizi: Claudio Dusi della Cooperativa Serena e Pio Serritelli della Cooperativa In Cammino. A fare gli onori di casa Giuseppe Della Vedova, responsabile della struttura, il quale ha ringraziato gli operatori per "il prezioso lavoro svolto durante questo enorme lasso di tempo. Una menzione speciale la rivolgo anche ai nostri ospiti e ai loro familiari, i quali hanno sempre facilitato il lavoro dei nostri collaboratori". Dusi di Coop Serena ha rivolto un monito al futuro, auspicando in "vent’anni uguali o addirittura migliori di quelli già trascorsi, magari anche con una bella riqualificazione degli spazi interni". Dello stesso avviso Serritelli di Coop In Cammino: "Durante l’ultimo periodo i nostri operatori hanno lavorato in contesti molto complessi a causa della pandemia, ma tanto di buono è stato fatto e la collaborazione fra le due cooperative ha portato ottimi risultati". Non solo il Covid ha reso enormemente più complesso il lavoro all’interno della struttura, "ma anche il sisma, un periodo nel quale il futuro era costantemente incerto – ha ricordato il sindaco, Simone Saletti –. Il cammino da fare verso la completa riqualificazione di Villa Borselli è ancora lungo, ma i lavori di Ausl stanno procedendo bene e peraltro l’azienda sanitaria si è impegnata a recuperare anche il parco storico che offrirà svago e sollievo anche agli ospiti di questi servizi". Durante la cerimonia le due cooperative hanno consegnato una targa a tutti gli operatori impegnati nel garantire la qualità dei servizi e l’assistenza verso gli ospiti. Ad animare il tutto, il duo musicale di Tom Kirkpatrick e Marco Bovi.