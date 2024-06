Il Summer entra nel vivo. In tremila per Boone: "L’Italia è bellissima"

Summer Festival, 3mila persone provenienti anche da oltre oceano, dal Michigan come si legge negli striscioni, al concerto di Benson Boone. "Sono per la prima volta in Italia ed è bellissima. Siete bellissimi da vedere facciamoci un applauso. Mi emoziona essere qui sul palco", le sue parole. L’artista ha lanciato un messaggio sull’amicizia prima di cantare la canzone ‘Friend’ dedicata al suo amico ‘Erik’. Ieri sera, seconda puntata del Summer. In piazza il format Deejay Time di Radio Deejay che è diventato anche una produzione live che Albertino e gli inseparabili Fargetta, Molella e Prezioso portano in scena nelle piazze d’Italia. Questa sera, in piazza Trento Trieste, il ‘Summer Vibez’ (comprenderà anche il 2 luglio), musica elettronica con la band francese Air, duo composto da Nicolas Godin e Jean Benoît Dunckel, che porteranno l’album ‘Moon Safari’.