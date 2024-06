Il Summer Festival parte con il botto. C’è Boone e la sua Beautiful things

L’evento musicale dell’estate il ‘Ferrara Summer Festival’ – organizzato dall’associazione Butterfly – aprirà la quinta edizione con il fenomeno pop rock del momento Benson Boone, 21 anni, sul palco di piazza Trento Trieste questa sera alle 21. Ragazzo di indiscusso fascino, polistrumentista, svaria agilmente tra pianoforte, chitarra e batteria; un’artista che conta 60 milioni di streaming mensili su Spotify e 16 milioni di follower sui propri canali social.

La sua “Beautiful things” ha raggiunto numeri da capogiro, scalando tutte le classifiche mondiali e posizionandosi in vetta alla classifica Globale di Spotify: Benson Boone è l’hit maker mondiale dei nostri giorni. Il suo primo album di inediti, “Fireworks & Rollerblades”, è uscito lo scorso 5 aprile e dispensa singoli da record come “Slow It Down”, “Cry” e “In The Stars”.Giovanissimo cantante statunitense, Benson James Boone guadagna popolarità grazie ai suoi contenuti pubblicati su TikTok. Nel 2021 supera le selezioni per American Idol, ma abbandona questo percorso per intraprenderne uno tutto suo; l’artista viene infatti scoperto da Dan Reynolds, la superstar leader degli Imagine Dragons, firma con Night Street, etichetta satellite della Warner Records e la sua musica inizia a generare miliardi di stream globali e a raccogliere critiche molto positive da parte di tutti i media musicali. Radiofreccia è la radio partner della data italiana di Benson Boone. Nella rassegna estiva si esibiranno artisti italiani, talenti emergenti e big stranieri, dal 20 giugno al 13 luglio. Le location saranno due, piazza Trento Trieste e piazza Ariostea. Domani il format ‘Deejay Time’ in piazza Trento Trieste con la prima data del tour estivo, dagli Articoli 31 a Max Pezzali, da Alexia al gruppo The Kolors. Sabato 22 giugno, in piazza Trento Trieste con il ‘Summer Vibez’(comprenderà anche il 22 giugno e 2 luglio) con la band francese AIR, duo musicale composto da Nicolas Godin e Jean Benoît Dunckel, con l’album ‘Moon Safari’. Domenica 23 giugno sul palco di piazza Trento Trieste Tony Effe talentoso rapper italiano, Drillionaire e Anna. La rassegna riprende mercoledì 26 giugno con Annalisa (piazza Trento Trieste). Giovedì 27 giugno, in piazza Trento Trieste, il format ‘Voglio Tornare negli anni 90’ ma la sera dopo nel medesimo luogo, venerdì 28 giugno, la musica ‘trance’ di Markus Schulz, Paul Van Dik, Ali & Fila. Domenica 30 giugno, in piazza Trento Trieste il ‘Tommy Summer Tour’ di Tommaso Paradiso. Martedì 2 luglio, in piazza Trento Trieste, attesi Coez e Fra Quintale con il ‘Lovebars Summer Tour’. Giovedì 4 luglio in piazza Ariostea, unica data italiana (4 luglio) della band rock Extreme più gli H.E.A.T. e Eclipse. Mercoledì 5 luglio ad ingresso gratuito in piazza Ariostea, in occasione della ‘Notte Rosa di Ferrara’,‘Lacrima Party’, ‘Mai dire Goku’, ‘La vita a 30 anni’, ‘We Love 2000’ e ‘Tachicardia Party’. Prosegue la rassegna con Tedua (piazza Ariostea) il 6 luglio e la sera successiva, si cambia di nuovo scenario in piazza Ariostea dove è atteso Calcutta. L’8 luglio in piazza Ariostea atteso il mitico gruppo dei ‘Pooh’. L’11 luglio (piazza Ariostea) una serata all’insegna del rock, pop e italo disco con i gruppi Fedeli alla Linea, Graznevada e Vasco Brondi. Venerdì 12 luglio (piazza Ariostea) ‘Fitness Day’ in occasione della Fluo Run - il festival di fitness e benessere che si svolge di sera, - in un’atmosfera magica e piena di energia e rivolto a tutti, sportivi e famiglie. Oltre all’appuntamento con la musica sono previsti 6 km tra le mura Estensi e il bellissimo centro storico di Ferrara tra mille luci Fluo. Ultima data estiva ad ingresso gratuito, sabato 13 luglio, con radio 101 in piazza Ariostea ed un ospite che verrà annunciato prossimamente.