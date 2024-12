Impianti sportivi, contributi per 43mila euro

Arrivati alla fine dell’anno, anche le associazioni sportive hanno partecipato e ricevuto un contributo di 43mila euro. Questo contributo ha l’obiettivo di sostenere le spese annuali delle attività, la gestione degli impianti sportivi, i corsi rivolti alle attività giovanili e amatoriali e i numerosi eventi svolti sul territorio.

I contributi sono stati assegnati a: Balca Poggese Polisportiva Coronella Gallo Basket GS Gallo Tra Terra e Cielo JU Jitzu Shinsen 44zero28 E per la prima volta, anche l’associazione dedicata alla corsa, Reno Runner.

Nel corso dell’anno, sono stati finanziati e patrocinati ulteriori eventi per un totale di 7mila euro, per consentire alle nostre attività di continuare a crescere e svolgere l’insostituibile lavoro che fanno sul territorio.

Quest’anno abbiamo anche affidato, per la prima volta dopo la pandemia, gli impianti sportivi in gestione: dal 2020, infatti, le convenzioni per la gestione delle palestre e dei campi sportivi non erano più state rinnovate per non gravare troppo sulle spalle delle associazioni.

Con gli ultimi affidamenti di fine anno, abbiamo concesso la custodia e la pulizia delle palestre alle società Tra Terra e Cielo, Gallo Basket e GS Gallo (comprensivi di un contributo di 3mila euro ciascuno a copertura delle spese), oltre a confermare gli affidamenti dei campi sportivi di Poggio (Balca Poggese) e Gallo (GS Gallo).

Affidare i nostri impianti in gestione a chi vive concretamente queste realtà è la modalità più efficiente di curare il nostro patrimonio comunale.

Oltre alla concessione di contributi, abbiamo dato continuità ai progetti di riqualificazione delle strutture pubbliche con uno degli investimenti più rilevanti degli ultimi anni: l’adeguamento sismico della palestra di Gallo, con lavori realizzati in due fasi per non interrompere l’attività sportiva. Un totale di 430mila euro che ci permette di avere le strutture certificate antisismiche.