In biblioteca la rassegna di film sulle donne

Il comune di Portomaggiore dedica il mese di novembre alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e per il terzo anno la biblioteca comunale "Peppino Impastato" ospiterà la rassegna cinematografica dedicata alle donne, proponendo tre titoli con protagoniste molto diverse tra loro. Le proiezioni saranno ad ingresso libero e inizieranno alle 21. Si inizierà martedì 12 novembre con il film di Guy Nattiv e Amir Ebrahimi Tatami – una donna in lotta per la libertà. Uno spazio rinchiuso e ben circoscritto, due donne una di fronte all’altra, corpo a corpo, una battaglia tutta da combattere. Non è un racconto di guerra, ma di lotta sì. Quella che Zar Amir (iraniana) e Guy Nattiv (israeliano) portano sullo schermo con "Tatami". Il secondo appuntamento, martedì 19 novembre, sarà con "Una donna promettente", di Emerald Fennell, sorprendente opera prima, è insieme revenge movie (stupro e vendetta) e dark comedy, racconto morale e rivendicazione femminista, che racconta attraverso i colori, le musiche, la fisicità e la disperazione di Cassie il dolore causato dal male di una mentalità predatrice che troppo spesso resta impunita. Straordinaria l’interpretazione di Carey Mulligan. Protagonista dell’ultimo film, martedì 26 novembre, è la poetessa Patrizia Cavalli, nel documentario diretto da Annalena Benini e Francesco Piccolo, "Le mie poesie non cambieranno il mondo".