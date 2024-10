In difesa conferma per Bruscagin, Nador e Sottini. El Kaddouri recuperato a centrocampo

Il terzetto di difensori centrali composto da Bruscagin, Nador e Sottini si candida a essere riproposto – naturalmente in caso di conferma del 3-5-2 – anche sabato prossimo ad Arezzo. Già, perché Arena e Bachini sono out per infortunio, mentre Bassoli sta proseguendo il percorso di recupero, ma non sembra ancora pronto per tornare in campo a pieno regime. Per questo, nella migliore delle ipotesi nel prossimo turno si siederà in panchina. Con la prospettiva – in caso di sensazioni positive – di rispondere presente nelle gare ravvicinate successive contro Pianese e Ternana. Filtra invece più ottimismo per quanto riguarda El Kaddouri, che del resto si è fermato due settimane abbondanti prima di Bassoli. Il centrocampista marocchino è da considerarsi ormai recuperato a tutti gli effetti, e per il trittico con Arezzo, Pianese e Ternana mister Dossena può finalmente contare anche su di lui. Intanto, arriva una bella notizia per un giovane prodotto del settore giovanile della Spal.

L’ivoriano classe 2005 Kane Ladji Mory – per tutti semplicemente Kane – ha firmato il primo contratto da professionista della propria carriera, legandosi al club di via Copparo fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista 18enne (spegnerà 19 candeline tra un paio di settimane) la scorsa stagione ha giocato nella Primavera biancazzurra di mister Grieco e quest’anno è in pianta stabile nella squadra di Dossena che in campionato lo ha già mandato in campo quattro volte. Infine, procede regolarmente la prevendita dei biglietti per la trasferta di Arezzo ed è scattata quella in vista del prossimo incontro casalingo di Antenucci e compagni, in programma martedì 29 ottobre alle 18,30 allo stadio Mazza contro la Pianese. I tagliandi sono disponibili presso la rivendita autorizzata Ticketone ‘L’Angolo della Fortuna’ di viale Krasnodar 31 e online oppure presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura e lo Spal Store di via Mazzini.

s.m.