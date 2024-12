Inaugurata la nuova mensa scolastica a Fondoreno grazie al Pnrr

È stata inaugurata ieri la nuova mensa scolastica della scuola primaria di Fondoreno, un intervento frutto del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il primo concluso nell’ambito scolastico sul territorio del Comune di Ferrara. Si tratta di un’opera che modernizza la struttura nella frazione e migliora la qualità dei servizi offerti.

"L’inaugurazione della mensa rappresenta un importante passo in avanti nella modernizzazione delle infrastrutture scolastiche del Comune, confermando l’impegno dell’amministrazione per il benessere delle nuove generazioni. La mensa è ora pronta ad accogliere i piccoli studenti di Fondoreno, garantendo loro un ambiente confortevole, sicuro e sostenibile a livello energetico", ha detto al taglio del nastro l’assessore al Pnrr Francesca Savini.

"Per noi è una giornata molto importante perché inauguriamo questa mensa realizzata grazie al Pnrr e ad un importante contributo del Comune. Aggiungiamo un altro tassello ad uno degli obiettivi più importanti per l’Amministrazione, cioè quello del benessere dei bambini che avranno la possibilità di usufruire di un ambiente moderno sicuro e sano. I bambini potranno vivere appieno il momento conviviale del pranzo che diventa occasione di socializzazione, di inclusione e di condivisione, fondamentale nel percorso educativo. Il nuovo locale si presta ad essere condiviso con la comunità, dimostrando così ancora una volta l’attenzione da parte del Comune di Ferrara per le frazioni. Ringrazio il comitato dei genitori, che continuerà a gestire la mensa scolastica e che considero un valore aggiunto. Con il comitato sottoscriveremo una convenzione per suggellare questo rapporto di collaborazione sempre nell’ottica della tutela del benessere dei bambini", ha aggiunto l’assessore alla Pubblica istruzione Chiara Scaramagli.

All’inaugurazione i dirigenti del Servizio coordinamento e monitoraggio degli interventi Pnrr Massimo Cavallin e dei progetti complessi e del Settore Istruzione Sandro Bastia. I lavori, affidati all’impresa Arte Casa Immobiliare di Ferrara, erano iniziati a fine novembre 2023. L’investimento complessivo, pari a 670.000 euro, è stato finanziato grazie a 132.000 euro di contributo Pnrr/foi e a 538.000 euro di fondi comunali.