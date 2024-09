Incendio sul treno a Ferrara, nove gli studenti intossicati e feriti. Aperta un’inchiesta

Ferrara, 20 settembre 2024 – Attimi di paura sulla linea ferroviaria Sermide-Ferrara. Un principio d’incendio in un treno, con studenti a bordo, nove dei quali trasportati in ospedale. È accadutoieri mattina, poco prima delle 7, in prossimità della stazione ferroviaria di Felonica (MN), in confine tra il territorio comunale di Bondeno (Fe) e il fiume Po.

Il treno era partito da pochi minuti dalla stazione di Sermide in direzione Ferrara, con a bordo anche 45 studenti minorenni, oltre tre persone del personale ferroviario, quando poco prima della stazione di Felonica, in provincia di Mantova, all’interno del vagone si è sviluppato del fumo. Il primo ad accorgersene è stato il macchinista del treno, il quale ha dato subito l’allarme chiamando i soccorsi.

A quel punto, dopo momenti di preoccupazione generale, il convoglio si è fermato sul binario e il personale ferroviario, ha messo in atto tutte le necessarie procedure di sicurezza previste per fare abbandonare il treno a tutti gli studenti e qualche altro passeggero. Sul posto è stato tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, giunti dal vicino distaccamento del Comune di Castelmassa. I pompieri hanno provveduto subito a spegnere il principio d’incendio, divampato in un vano tecnico sotto il treno, che ha prodotto molto fumo che è arrivato anche all’interno del vagone.

Tutti gli studenti sono scesi sulla massicciata dei binari, per poi essere assistiti dal personale sanitario e paramedico del Suem118, giunto con diverse ambulanze. Al termine della prima assistenza, sono stati portati successivamente in pronto soccorso per ulteriori accertamenti di rito. Nel dettaglio nove sono gli studenti trasportati nei vicini ospedali, quello di Mantova e Pieve di Coriano a Borgo Mantovano. Tutti con sintomi vari, su tutti quello di aver inalato del fumo oltre aver subito dei traumi minori agli arti inferiori.

Quest’ultimi causati mentre scendevano freneticamente dal treno, in quanto impauriti da quanto stava accadendo. Nel corso della mattinata, inoltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Suzzara (Mantova), in quanto competenti per territorio, i quali hanno proseguito ad ultimare l’intervento oltre la messa in sicurezza del convoglio. Sul posto i carabinieri e la polizia ferroviaria, per il coordinamento delle operazioni. In supporto in loco è arrivato anche il personale di Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) e Rfi (Rete ferroviaria italia).

Gli studenti e qualche altro passeggero, che non ha avuto necessità di assistenza sanitaria, hanno raggiunto la vicina stazione di Felonica a piedi. La Fer, in quanto proprietaria della linea ferroviaria, ha reso noto e provveduto, con operazioni proseguite per tutta la mattinata, alla rimozione dell’automotrice su cui si è verificato il principio d’incendio. Per questo motivo Trenitalia-Tper ha istituito sulla linea il servizio sostitutivo con un apposito bus, a integrazione di quello ferroviario, che è proseguito fino al pomeriggio. La circolazione ferroviaria e poi ripresa regolarmente. Su quanto successo ieri mattina sarà oggetto dei necessari accertamenti a cura della polizia ferroviaria.