Incidente a Ferrara: colto da malore in auto, muore un imprenditore. Salve moglie e due figlie

Ferrara, 26 agosto 2024 – E’ ancora gravissima la ragazzina di 14 anni che era in auto con il padre (alla guida), la mamma e la sorella di 17 quando sono stati coinvolti in un grave incidente. Il guidatore, colto probabilmente da un malore, ha perso il controllo della sua Bmw ed è andato fuori strada. Giancarlo Baruffaldi, imprenditore di 49 anni residente a Occhiobello, è morto.

Sono rimaste ferite la moglie e le due figlie. Una domenica che doveva essere una spensierata gita al mare è finita in tragedia. Una profonda commozione ed incredulità per tutta la comunità di Occhiobello, dove risiedeva la famiglia da diversi anni. L’incidente si è verificato sulla Sp545 tra Codigoro e Volano, all’altezza di Pomposa.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la Bmw di Baruffaldi si stava dirigendo verso i lidi, quando in prossimità dell’incrocio con la statale Romea ha sbandato improvvisamente invadendo la corsia opposta. L’auto poi ha terminato la propria propria corsa nella scarpata opposta ribaltandosi su un fianco. Alcuni automobilisti che seguivano hanno assistito alla scena della fuoriuscita autonoma ed hanno allertato subito i soccorsi.

Sul poto il pronto intervento del personale sanitario del 118, oltre i vigili del fuoco di Codigoro, la pattuglia della polizia stradale, per i necessari rilievi stradali, e i carabinieri, che hanno provveduto a regolare il traffico nel tratto in cui è avvenuto l’incidente. I vigli del fuoco si sono prodigati subito ad estrarre i componenti della famiglia, rimasti incastrati nell’auto, specificamente per le due figlie è stato necessario tagliare tutte e due le portiere posteriori per farle uscire in sicurezza. Il personale sanitario ha provato subito ad animare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare ed hanno accertato, purtroppo, il decesso sul posto del quarantanovenne. Una delle figlie, la 14enne è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale ‘M. Bufalini’ di Cesena, la prognosi è riservata. L’altra figlia 17enne elitrasportata all’ospedale di Cona, dove è stata ricoverata anche la moglie 45enne, entrambe hanno riportato traumi ed al momento la prognosi è riservata, ma non sono in pericolo di vita. Una tragedia della strada che al momento parrebbe essere ascritta presumibilmente ad un improvviso malore del conducente. Le reali cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Un pomeriggio ‘caldo’ sulle strade dei lidi con un altro incidente non grave, ma che ha bloccato il traffico a causa di un camion ribaltato. Alle 14.50 circa, in prossimità della zona base missilistica in via Valli Basse, per andare a Lido delle Nazioni, si è verificato l’incidente. Code e disagi per alcune ore.