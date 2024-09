Incontro tra giunta e vertici Bper per scongiurare la chiusura

Il Circolo “Fratelli d’Italia” di Vigarano, in merito alla notizia di chiusura della Filiale Bper, interviene sul tema con un comunicato. "Vogliamo anzitutto rappresentare il disagio della popolazione e delle imprese di Vigarano Mainarda – dice Fd’I –. Sebbene analisi specializzate confermano il trend delle banche a ritirarsi dai territori, causando una desertificazione dei servizi che inevitabilmente crea ulteriori difficoltà a popolazione e aziende locali, questa tendenza continua ad avanzare.

Dopo la filiale Bper di Vigarano Pieve, infatti, è stata annunciata la chiusura anche di quella presente a Mainarda. Indubbiamente questo risulta essere un altro un duro colpo per il nostro territorio. Non si vuole in alcun modo entrare in contrapposizione con i piani strategici e manageriali della Bper, ma bensì sollecitare il gruppo bancario a valutare attentamente i riflessi che tale scelta avrà sui correntisti vigaranesi, già a suo tempo segnati dalla chiusura della Filiale di Vigarano Pieve. E’ vero che molte operazioni oggigiorno si fanno on-line, ma è altrettanto vero che la presenza degli sportelli sul territorio è indispensabile per la popolazione anziana.

Avere il contatto diretto con un direttore di filiale che conosce il tessuto sociale del territorio può essere l’elemento che permette di superare momenti di difficoltà temporanea delle aziende e che può far prendere decisioni in merito alla decisione di richiesta per l’erogazione di fidi e finanziamenti. I correntisti Bper hanno superato la diffidenza e hanno dato ancora una volta fiducia alla propria Banca, pertanto riteniamo che non si meritino di essere nuovamente abbandonati. Le amministrazioni comunali stanno facendo di tutto per rilanciare i propri territori ed evitare che le attività commerciali chiudano, per questo sollecitiamo l’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda a mettere in campo, nell’incontro di lunedì con la dirigenza Bper, ogni tentativo utile a che possa essere rivista e scongiurata tale decisione".