’Infinito Antonioni’. L’incontro alle 17

Questo pomeriggio, in biblioteca ariostea, sarà presentato il volume ’Infinito Antonioni’, che si pone come obiettivo quello di indagare il rapporto tra Ferrara e il grande regista. Il volume è firmato da cinque autrici, rispettivamente: Elisabetta Amalfitano, Giusi De Santis, Giulia Chianese, Iole Natoli e Francesca Pirani. L’evento sarà trasmesso anche in diretta You Tube sul canale Archibiblio web.

Lo scopo è cercare di capire in che modo la città di Ferrara abbia contribuito alla formazione del pensiero per immagini nei film del grande regista.