Inizia la festa di Fratelli d’Italia: "Cambiamo l’Emilia-Romagna"

La sfida è duplice: tornare agli antichi fasti di Mirabello. Anzi, superarli. Questa volta, la festa regionale di Fratelli d’Italia, si farà sulla costa. A Lido degli Estensi. Si parte oggi pomeriggio, alle 18, con una prima carrellata che negli auspici del centrodestra, potrebbe essere realtà a novembre. "Stiamo cambiando l’Italia, cambiamo l’Emilia-Romagna". I meloniani, per l’apertura ufficiale della campagna elettorale a sostegno di Elena Ugolini, schierano il responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo e il coordinatore provinciale, vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni. Alle 19 si entra poi nel vivo dei temi e, anche in ossequio al padrone di casa – il senatore Alberto Balboni, che come ai tempi di Mirabello, veste i panni del regista – il piatto forte è quello della giustizia con l’intervento – moderato dal capo della redazione del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin – del sottosegretario Andrea Delmastro. A seguire, la presentazione del libro ‘Segnali in codice’, con il caporedattore politico del Giornale, Gabriele Barberis intervistato dal coordinatore regionale di Gioventù Nazionale, Lorenzo Donato. Domani sarà la volta della carrellata di deputati e senatori meloniani che, ognuno per le sue competenze, ripercorreranno la loro attività in due anni di mandato. Alle 11.30 l’ospite atteso è il ministro della Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci che, assieme al giornalista Giuseppe Caporale, affronterà il tema della prevenzione in ordine in particolare agli eventi alluvionali. Dalle 14.30, spazio al confronto sull’Autonomia differenziata, tra le riforme che in assoluto stanno facendo più discutere l’opinione pubblica. Sul palco si alterneranno quattro governatori di regione: Francesco Acquaroli (Marche), Alberto Cirio (Piemonte), Attilio Fontana (Lombardia) e Marco Marsilio (Abruzzo). Assieme a loro interverrà anche il deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo alla Camera, Tommaso Foti. Due ore più tardi sarà la candidata governatrice, Elena Ugolini, a calcare il palco del bagno Blue Moon, intervistata dal vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini. Alle 21 con l’Italia e i territori, come cambia l’Emilia-Romagna, interverrà la responsabile nazionale del tesseramento di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni intervistata dal direttore di Libero, Piero Senaldi. L’evento clou, che chiuderà la tre giorni di kermesse meloniana, sarà condotto dalla direttrice del Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, Agnese Pini che dialogherà con il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Federico Di Bisceglie