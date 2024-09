Inlingua compie cinquant’anni. Evento con l’ex ministro Bianchi

Domani alle 17 al teatro Nuovo si terrà un evento speciale per celebrare i 50 anni di attività di inlingua school of languages, una delle realtà più consolidate e prestigiose nel campo della formazione e consulenza linguistica. L’evento sarà impreziosito da una master class tenuta da Patrizio Bianchi, figura di spicco nel panorama accademico ed ex ministro dell’Istruzione, noto per il suo impegno nel campo dell’economia e delle politiche educative. La master class di Bianchi, che sarà il momento centrale delle celebrazioni, rappresenta un’occasione unica per approfondire il ruolo cruciale delle lingue nella trasformazione della realtà economica e sociale, un tema sempre più rilevante in un mondo globalizzato e interconnesso. La partecipazione alla master class è gratuita e aperta a tutti.

L’evento si inserisce all’interno della IX edizione del Ferrara Film Festival, manifestazione internazionale di grande rilievo per la città, che ogni anno richiama talenti e appassionati del cinema da tutto il mondo. Questa connessione tra la cultura cinematografica e quella linguistica sottolinea l’importanza della comunicazione e dello scambio interculturale in tutte le sue forme. Un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere delle lingue e nella loro capacità di connettere mondi e culture diverse.