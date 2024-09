Innovazione sostenibile e design. È ’Make Together’ per i giovani

Un festival lungo un’intera giornata (venerdì 18 ottobre) e tanti laboratori a ingresso libero (da febbraio a giugno 2025) sui temi di innovazione sostenibile, design, nuovi media e professioni umanistiche. Sono questi gli appuntamenti in programma per l’edizione 2024 del progetto ‘Make Toghether’ rivolta ai giovani. L’iniziativa è stata illustrata ieri nella residenza municipale. All’incontro sono intervenuti l’assessore alla pubblica istruzione e formazione, politiche giovanili, processi partecipati, gemellaggi del Comune di Ferrara Chiara Scaramagli; il dirigente Settore Istruzione e Servizio Pari opportunità e Giovani Sandro Bastia; Leonardo Delmonte (Consorzio Wunderkammer e Basso Profilo); Stefano de Stefani e Serena Sterza Cooperativa Il Raggio Verde); Federica Catalani (Laboratorio Aperto Ferrara); Alessio Papa e Alessandro Canella (Consorzio Factory Grisù). "Il terzo e ultimo anno del progetto Make Together – ha spiegato l’assessore Chiara Scaramagli - conclama l’importanza di creare reti di collaborazioni tra giovani, soggetti produttivi, terzo settore, pubblica amministrazione, nell’ottica di fornire ai ragazzi nuove opportunità formative e di orientamento nel mondo del lavoro. Questa terza annualità mira a coinvolgere diverse tipologie di comunità giovanili che necessitano di supporto e affiancamento nel loro percorso di crescita, creando un ecosistema di reti locali che mettono al centro i giovani e li preparano alle sfide del mercato del lavoro". Make Together è un progetto promosso dal Comune di Ferrara e finanziato dal Regione Emilia Romagna nell’ambito del fondo per le politiche giovanili, che nasce per coinvolgere gli hub creativi della città nella ricerca di soluzioni innovative per migliorare la ricerca di lavoro per i giovani, che da ottobre riprenderà il proprio terzo e ultimo anno di attività. Venerdì 18 ottobre, con il Festival Make Together, avrà inizio il terzo e ultimo anno del progetto, che vedrà in continuità le associazioni partner impegnate a costruire il playground Make Together. Appuntamento dalle 9 alle 13 al Laboratorio aperto ex Verdi, dalle 17 alle 19 al Consorzio Wunderkammer. Ingresso libero con pre-iscrizione consigliata. Da febbraio 2025 a giugno 2025 si svolgerà 16 workshop, di almeno tre ore ciascuno. Verranno sviluppati quattro workshop per ciascun ambito d’indagine. Nell’ordine innovazione sostenibile, un-design, new media e professioni umanistiche. Infine, nel mese di settembre 2025 si svolgerà il festival Make Together. Illustrati i risultati raggiunti fino ad ora nel corso del progetto che ha avuto inizio nel 2023.

Mario Tosatti