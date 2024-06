Insospettabili, primo atto. Chiude ’Pazza’. Al Teatro Nuovo con le perle della prosa

Fabio Troiano, Francesco Pannofino, Paolo Calabresi, Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Nancy Brilli, Maria Amelia Monti, Vanessa Gravina, con Nando Paone, saranno i protagonisti del prossimo cartellone prosa del Teatro Nuovo di Ferrara che ha svelato le prime carte vincenti di quello che sarà una stagione ricca di spettacoli e personaggi, come la famiglia Di Matteo propone di anno in anno.

"La stagione teatrale 2023-2024 ci ha dato enormi soddisfazioni, registrando il tutto esaurito per la maggior parte degli spettacoli – dicono –, forte il calore del pubblico che ci permette ancora una volta di andare avanti con passione ed entusiasmo in una nuova stagione che offrirà un calendario di elevata qualità artistica. La speranza è coinvolgere sempre più i cittadini di Ferrara e non solo, ed attirare un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, che possa sostenerci e creda nell’arte teatrale e nelle sue varie funzioni e sfaccettature". Si inizia dunque con il togliere i veli sulla prosa, con 7 spettacoli che daranno molteplicità di voci e stili, tematiche, tutti contraddistinti da interpreti e produzioni importanti nel panorama teatrale italiano contemporaneo. Il 16 novembre, infatti, la prosa debutta con ‘Gli insospettabili’ con Fabio Troiano e Greg, mettendo al centro della vicenda il gioco e la sfida, tra due uomini che hanno in comune l’apparente amore per la stessa donna, con ironia e gioco teatrale. Il 20 dicembre con ‘Chi è èio?’ arriva Francesco Pannofino, con Emanuela Rossi, Eleonora Ivone, Andrea Pannofino in una commedia sui tre piani narrativi della realtà, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo per una ironica indagine sulla psiche e sull’anima interrogandosi su vita e morte, amore e perdono. Il 18 e 19 gennaio 2025 andrà in scena Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, una commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà a Ferrara Paolo Calabresi in quattro coppie di amici a confrontarsi e, come nel film, scoprendosi sconosciuti.

Doppia data, 22 e 23 febbraio, anche per Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in ‘Ti sposo ma non troppo’ che tornano dopo il successo dell’anno scorso. Portando in scena quarantenni dalla situazione sentimentale ancora precaria, tra scambi d’identità ed equivoci imbarazzanti. Il primo marzo arriva Nancy Brilli, con il nuovo spettacolo L’Ebreo, portando in scena argomenti delicati come i prestanome in tempi di guerra e il ritorno dell’ebreo dalla deportazione in Germania in una commedia con un evento tanto imprevedibile quanto inaspettato. Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano, saranno sul palco il 22 marzo con ‘Strappo alla regola’, con una inedita interazione fra teatro e cinema, parlando di relazioni tossiche ma con una comicità dai ritmi incalzanti che va dritta al cuore.

Ultimo appuntamento ‘Pazza’ il 5 aprile, con Vanessa Gravina e Nando Paone. Claudia Draper: una squillo di lusso viene accusata dell’omicidio di un anziano cliente ma non vuole farsi definire pazza, sottoponendosi a un processo per un reato commesso. Argomento delicato, on un periodo storico in cui la violenza sulle donne è in preoccupante aumento. E’ possibile fare l’abbonamento completo che comprende tutti 7 gli spettacoli o quello libero scegliendo 4 titoli. Dal 7 al 14 si potrà riconfermare gli abbonamenti di prosa con il mantenimento del medesimo posto, dal 15 al 20 giugno la riconferma ma con cambio posto, dal 21 giugno saranno aperti i nuovi abbonamenti e dal 3 settembre la vendita dei singoli spettacoli di prosa.

Laura Guerra