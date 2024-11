"Istituto di serie ’A’. Proprio come i licei"

"Ci siamo impegnati a fondo per rendere operativo lo spirito della riforma, per far capire che gli istituti professionali e tecnici sono a tutti gli effetti scuola di serie A, come i licei. E’ questo ’attestato’, l’alto indice di occupazione che è stato attribuito alla nostra realtà, non fa altro che accreditare il nostro lavoro", così interviene Diego Nicola Pelliccia, dirigente dell’istituto di istruzione superiore Rita Levi Montalcini Argenta e Portomaggiore. La scuola che lui guida, tra gli istituti professionali industria e artigianato, ha tagliato il traguardo del primo posto con una percentuale molto alta del 70% (professionale di Argenta). Mettendo a segno anche un salto rispetto allo scorso anno quando il Rita Levi Montalcini ara a pari merito con il Remo Brindisi del lido degli Estensi (comune di Comacchio) con una percentuale del 66%. La scuola di Pelliccia ha conquistato il primo posto anche nella categoria degli istituti tecnici tecnologici, in questo caso con un punteggio comunque molto alto. Siamo al 68% di ragazzi che trovano lavoro entro i primi due anni dal diploma. L’istituto era primo anche nel 2023, con una percentuale più alta, che si attestava sul 75%. "Il ruolo maggiormente richiesto – precisa il dirigente scolastico – è quello di meccanico di precisione, stiamo dando il via anche ad un percorso di meccatronico, figura professionale che si occupa della progettazione, dell’installazione e del collaudo di sistemi industriali o di macchine e apparecchiature automatizzate". Il Montalcini, sedi a Portomaggiore e Argenta, ha una scuola professionale e il liceo. Sono 720 gli alunni, un terzo frequenta il plesso di Portomaggiore. Due terzi ad Argenta.