La bellezze sfilano in piazza. C’è il ’Salotto della moda’

BONDENO

"Siamo contenti di arrivare finalmente nel ‘salotto buono’ di Bondeno, nel centro storico del paese, in piazzetta Costa durante la fiera. La serata d’onore apre giovedì 20 giugno le serate di fiera. Ci stringeremo un po’ ma ne vale la pena e riusciremo in questa impresa. Le ragazze sono impegnate nelle prove tutte le sere e sono pronte per un grande evento". Parola di Lorenzo Guandalini, organizzatore con la moglie Simonetta Malaguti dell’appuntamento annuale del Salotto della moda di Lady Più e Miss Bondeno. Un salotto che quest’anno è reso ancora più tale dalla location della piazzetta Andrea Costa di Bondeno, incorniciata dai portici e dai palazzi antichi, in uno degli scenari più suggestivi del paese. Per undici anni l’evento si è tenuto in location diverse e lontane dal centro storico: dal centro sportivo Bihac al campo sportivo, dai giardino di viale Pironi ai giardini di via Granatieri di Sardegna. La prima edizione era sta del 2013. "All’interno della sfilata tradizionale quest’anno c’è un uscita delle vincitrici dei vari anni – racconta Simonetta Malaguti - di tutte le miss che hanno conquistato un titolo e che, molto sportivamente, dopo dieci anni, si ripresentano oggi al pubblico. La forza della manifestazione – sottolinea - non parte dai canoni estetici della perfezione intesa dalla moda di oggi, ma dalla bellezza, anche se curvy, intesa nello stare bene con se stessi e con gli altri". "Grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Bondeno e dell’Amministrazione comunale, oltre trenta concorrenti della zona, di tutte le età. Daranno vita ad un evento che non mette solo in risalto la bellezza estetica fine a se stessa – aggiunge Simonetta Malaguti -. Una donna è bella anche per ciò che ha dentro e per ciò che esprime, a prescindere dall’età". Quest’anno, oltre alla passerella ci saranno quadri. in cui "L’impegno delle concorrenti è andato oltre il semplice indossare – spiega Guandalini -. Le ragazze di tutte le età sono impegnate in sala prove, sia in gruppo che singolarmente". Deciderà il pubblico le vincitrici. E’ già boom di partecipanti. La filosofia della sfilata rassicura e dà la possibilità di vivere, tra trucchi, acconciature e abiti, un momento speciale.

Claudia Fortini