’La crocifissione’ donata alla parrocchia

L’opera ’La crocifissione’ di Federico Zanzi, un dipinto affascinante e di grande dimensioni, è stata donata alla Parrocchia di Argenta. L’ha ricevuta in donazione, attraverso la mediazione dell’Amministrazione comunale e del collezionista ferrarese Paolo Squerzanti. Il dipinto risale al 2013 ed è stato esposto in occasione della mostra temporanea "XS e XXL arte moderna e contemporanea in Romagna", in parete al Mercato centro culturale dal 6 dicembre al 19 gennaio. L’artista alfonsinese Federico Zanzi aveva esposto al Mercato centro culturale anche in una sua personale nel 2017. Federico Zanzi, nato a Faenza nel 1978, e vincitore della cinquantasettesima del Premio internazionale di pittura Marina di Ravenna, dal 2005 è presente in diverse esposizioni personali e collettive in Italia ed all’estero. Tra le più recenti: Catarsi e palingenesi di una forma, Antiche Pescherie della Rocca, Lugo di Romagna, 2013; Biennale del disegno Rimini, Museo della Citta, Rimini, 2014; Quell’immagine da tenere infilata nel vetro della credenza, Mar, Ravenna, 2014; La bellezza della nostalgia, MLB Home Gallery, Ferrara, 2014; Imago Mundi, Fondazione Cini, Venezia, 2015; Volti, Palazzo Sersanti, Imola, 2016; A Voi che mi proteggete, Museo civico San Rocco, Fusignano, 2016. Una donazione di grande suggestione e rilevanrte dal punto di vista artistito. La parrocchia ha ora un capolavoro.

f. v.