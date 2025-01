La Dea bendata bacia Ferrara e Comacchio. Ma ‘soltanto’ tre premi da ventimila euro

La fortuna ha sfiorato Ferrara con tre premi da ventimila euro. Insomma, dalle nostre parti la Lotteria Italia si chiude senza alcun colpo grosso: ‘solo’ premi di quarta categoria. E non è andata molto meglio alla regione. Dopo tre anni consecutivi nella top five, in questa edizione – conclusa lunedì sera su Rai1 con la puntata speciale di ‘Affari tuoi’ condotta da Stefano De Martino – l’Emilia Romagna ha dovuto accontentarsi di due premi di seconda categoria, da centomila euro ciascuno, vinti nel ravennate: a Cervia, con il biglietto O 115657, e a Solarolo, patria di Laura Pausini (F 174624). A darne notizia è il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che pubblica l’elenco di tutti i 280 tagliandi vincenti. I possessori hanno 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti e il ritiro dei premi. L’Emilia-Romagna si può consolare anche con sette premi di terza categoria (50mila euro) e, appunto, con 17 premi di quarta categoria, tra cui quelli di Ferrara (uno in città e due a Comacchio).