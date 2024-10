La dottrina di Marx in chiave ecologista. Secondo il filosofo Saito

Oggi si chiude Internazionale. Da segnare in agenda il panel MeToo, a cura della redazione di ingenere.it con la storia di cinque attiviste cinesi. A discuterne, Barbara De Micheli (Fondazione Giacomo Brodolini), e Leta Hong Fincher, giornalista. Monologo dell’attrice Paola Michelini. Uno sguardo sull’Europa nell’incontro Tempesta per esaminare le ragioni dell’avanzata dell’estrema destra tra le elezioni europee e quelle francesi. Co il giornalista Leonardo Bianchi, Michael Braun, corrispondente in Italia del Die Tageszeitung, Rachel Donadio, giornalista. All’incontro Strade, il disegnatore Zerocalcare con la regista e Alice Rohrwacher. Di marxismo si discuterà nel panel Capitalismo con Kohei Saito, filosofo giapponese. Interverranno il direttore di Internazionale Giovanni De Mauro e lo storico Giuliano Milani.