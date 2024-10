La lezione dei ragazzi: raccolti 14 chili di mozziconi

Un mozzicone di sigaretta con il filtro impiega tra i 5 e i 10 anni per biodegradarsi, un lasso di tempo davvero lungo durante il quale fa in tempo a danneggiare l’ambiente, finendo spesso nella pancia di qualche animale. Buttare un mozzicone per terra è un gesto che se pensato su vasta scala ha un forte impatto ambientale: i mozziconi in gran parte finiscono nei tombini per poi prendere la via del mare. Senza dimenticare che per un cittadino colto nel gesto di buttare a terra un mozzicone, è prevista una sanzione amministrativa di 50 euro. Per arginare il fenomeno e sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto giovanile, è stato organizzato nei tre comuni dell’Unione Valli e Delizie, Portomaggiore Argenta e Ostellato, una mattinata di raccolta di straordinaria. E la risposta è stata ottima.

"Eravamo in tanti per la raccolta dei mozziconi – commenta entusiasta l’assessore all’Ambiente di Portomaggiore, Michela Bigoni – e in totale sono stati raccolti all’incirca 14 chilogrammi di mozziconi. Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato, grazie ai ragazzi dell’istituto Rita Levi Montalcini, ad Avis Portomaggiore e alle associazioni di categoria dell’agricoltura che hanno "trasformato i mozziconi in generi alimentari". Riscontro analogo anche ad Argenta. "I nostri piccoli e grandi ragazzi, hanno pulito Argenta dai resti delle sigarette (14 chilogrammi raccolti) – commenta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – Vi aspettiamo il prossimo anno con la stessa determinazione".

Ancora insieme per l’ambiente e per la comunità all’insegna di ’Per un pugno di mozziconi, assieme ai comuni dell’Unione Valli e Delizie’, c’erano le scuole, Soelia e Clara.

I gruppi, dotati di sacchi e guanti, hanno scandagliato le vie principali e i punti "sensibili" dei tre centri cittadini a caccia di mozziconi. Successivamente sono stati conferiti ad Argenta, dove sono stati pesati insieme a quelli già raccolti nello stesso comune durante l’arco dell’anno. Simbolicamente ci sarà la conversione di quanto raccolto in prodotti alimentari, frutta e verdura che verranno distribuiti all’ Emporio Solidale Argenta, alla Casa famiglia Don Minzoni e alla Caritas di Argenta e di Portomaggiore.

Un ultimo dato agghiacciante: in Italia, ogni anno 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente. I mozziconi contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. Queste tossine danneggiano gravemente gli ecosistemi marini. Si stima, purtroppo, che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi. Ecco perché iniziative come quelle viste ad Argenta, Ostellato e Portomaggiore, valgono ancora di più per sensibilizzare le future generazioni nella salvaguardia del nostro ambiente, sempre più in difficoltà.