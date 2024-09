La Mantia, la grana è l’ingaggio. C’è la soluzione

La cessione di Andrea La Mantia rappresenta il nodo principale del mercato spallino. Il direttore sportivo Casella lo sapeva ancora prima di firmare per il club di via Copparo, e se ne è reso conto sulla propria pelle nel corso di questa sessione così impegnativa e intensa sotto ogni punto di vista. Tante società hanno chiesto informazioni sull’attaccante, ma quasi sempre si è trattato di sondaggi per verificare la fattibilità di un eventuale trasferimento. Di fatto però quando ci si ritrova a parlare dell’ingaggio di La Mantia, in pochi sono disponibili a proseguire il discorso.

L’ex centravanti della Feralpi Salò ha un contratto che spaventa pure i club di serie B: a due giorni dalla deadline, il rischio di restare con il cerino in mano era troppo grande, così per liberarsi di quello stipendio così pesante la Spal ha dovuto inventarsi qualcosa. Qual è quindi la strategia della società di via Copparo? Prolungare il contratto di La Mantia per un’altra stagione (attualmente è in scadenza il 30 giugno 2025) e cederlo in prestito al Catanzaro. Potrebbe sembrare una decisione assurda quella di legarsi ad un giocatore fuori dal progetto tecnico per un’ulteriore stagione – seppur a cifre prevedibilmente molto ridotte rispetto a quelle attuali –, ma le cose non stanno esattamente così.

Di fatto, trattandosi di atleta in scadenza di contratto, La Mantia non può essere ceduto in prestito come per esempio accaduto un anno fa alla Feralpi Salò. Serve un trasferimento a titolo definitivo, ma evidentemente il giocatore accetterebbe soltanto un contratto biennale che il Catanzaro non gli garantisce. Il club calabrese è fortemente interessato a La Mantia, ma non è disposto ad effettuare accordi pluriennali. La soluzione quindi può essere il prestito con diritto di riscatto per riparlarne tra un anno, dopo il rinnovo con la Spal. È una partita a scacchi, che il direttore sportivo Casella sta giocando con la speranza di liberare risorse e un posto al centro dell’attacco per poi poter regalare a mister Dossena un’altra punta.

Per quanto riguarda le altre operazioni, resta sempre più che mai d’attualità lo scambio con la Juve Stabia tra i terzini sinistri Alessandro Tripaldelli e Daniele Mignanelli. Infine, la Spal ha finalmente chiuso un’altra telenovela in uscita: Marco Rosafio è stato ceduto a titolo definitivo al Potenza. Il suo percorso a Ferrara in realtà è durato pochissimo: dopo una prima fase di campionato anonima, la scorsa stagione è stato girato al Messina dove si è parzialmente riscattato. Ora quindi la società biancazzurra potrà andare all’assalto di un’attaccante esterno di destra all’altezza delle aspettative di mister Dossena.

