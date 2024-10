La proposta di Brina (Pd): "Serve un Piano cimiteri. Sono molte le criticità"

In vista delle giornate di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, il rappresentante del Partito democratico di Fiscaglia e consigliere comunale Marveno Brina lancia una proposta al primo cittadino Fabio Tosi: predisporre un piano cimiteri "che rimuova le criticità". L’elenco parte dal camposanto di Massa Fiscaglia, dove il consigliere dem ravvisa l’inaccessibilità dell’entrata principale "per lavori in corso da mesi per la costruzione della ciclabile verso il Santuario della Madonna della Corba". Altra criticità riguarda "l’inaccessibilità dei servizi igienici al cimitero di Migliarino", corredata da una foto in cui si vede la porta di ingresso chiusa con un lucchetto. E ancora, Brina chiede "il ripristino del decoro nel cimitero di Gallumara, on conseguente ultimazione dei lavori in corso da anni". . Inoltre, nei giorni di maggior affluenza di persone ai cimiteri per le visite ai loro cari, il consigliere comunale ravvisa la necessità di predisporre "una adeguata presenza di Polizia locale". Marveno Brina evidenzia che con la propria elezione a consigliere comunale sente "la responsabilità di dovermi fare portavoce di istanze di cittadini che si rivolgono a me, rappresentante del Partito Democratico di Fiscaglia, per portarle all’attenzione del Sindaco e dell’Assessore competente. L’argomento è quanto mai attuale perché riguarda il livello di attenzione sui cimiteri nell’approssimarsi delle giornate dedicate al culto dei Santi e dei defunti". Per questa ragione ha deciso di proporre al sindaco di Fiscaglia un piano cimiteri, allo scopo di "rimuovere le criticità" che sono state evidenziate.

v.f.