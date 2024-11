La rinascita di Pontelagoscuro. Dal calcio ai giochi per bimbi, si riqualifica parco Salomoni

Riqualificare l’area verde con interventi di potenziamento dell’attuale dotazione, focalizzando l’attenzione su accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutti. Con questi obiettivi, sono partiti ufficialmente i lavori al parco Tito Salomoni di Pontelagoscuro, in via dell’Isola Bianca. Il progetto, messo a punto dal Servizio programmazione e decoro del Comune, prevede la realizzazione di un sistema di recinzione e illuminazione dell’esistente campo da calcio (che verrà portato a misura regolamentare) e l’installazione di nuove attrezzature ludiche, con l’obiettivo di implementare l’area gioco a disposizione dei bambini.

L’investimento complessivo, spiega una nota di Palazzo municipale, è di 117mila euro provenienti dal Ministero dell’Interno, grazie al Fondo di potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Nello specifico, gli interventi prevedono la parziale perimetrazione del campo da calcio esistente sulla banca dell’argine Po, attraverso l’installazione di recinzioni zincate e di un impianto di illuminazione con pali zincati. Inoltre, verranno sostituite le vecchie porte con delle nuove dotazioni adeguate al nuovo rettabgolo di gioco, pensato per uso ludico, scolastico e di allenamento. Dal vecchio campo, dunque, nascerà una nuova area sportiva pensata per il calcio a 5, con dimensioni minime regolamentari.

Il progetto, poi, prevede l’installazione di nuove giostre per bambini: su una nuova pavimentazione in gomma antitrauma di 93 metri quadrati, nei prossimi giorni verranno montate sei nuove attrezzature ludiche, tra cui un drago di Morgana, un’altalena inclusiva di tipo basket swing, un gioco di arrampicata (Giza), due giochi a molla e una teleferica con pedana. Nel parco, verrà infine realizzato un percorso accessibile verso l’area gioco, in modo che tutti possano usufruire degli spazi.

"Prosegue la riqualificazione delle aree verdi grazie a progetti di sicurezza urbana – spiega Nicola Lodi, assessore con deleghe alla sicurezza, decoro e frazioni –. Grazie al finanziamento del Ministero, saremo in grado di rispondere a tutti quei residenti di Pontelagoscuro che ci chiedevano un parco adatto a tutti e attrattivo per i bambini e i ragazzi del quartiere. Sarà un parco inclusivo, sicuro e adatto a ogni tipo di esigenza. Inoltre, grazie ad altri progetti messi a punto dall’amministrazione nel forese (come, per esempio, Frazioni per tutti), l’area verde potrebbe diventare un nuovo punto di aggregazione come è successo con le aree verdi cittadine riqualificate. Penso – aggiunge Lodi – al Parco Coletta o al Giordano Bruno, che quest’estate ha visto la prima edizione di Sinfonie in Giardino, o alle aree di Porta Catena e Monti Perticari, che tra poco verranno ultimate e saranno anche loro protagoniste di eventi pensati per portare cultura e arte nel quartiere".

Gli interventi si caratterizzano per il loro limitato impatto a livello paesaggistico ed ambientale, in quanto non saranno apportate modifiche alle essenze arboree preesistenti o in ogni caso, saranno ricollocate in uguale o maggior numero rispetto alle attuali. La ditta incaricata ai lavori è Sarba, i tempi di esecuzione dei lavori sono pari a 45 giorni naturali e consecutivi, salvo imprevisti o situazioni meteo avverse.