La Sagra del Radicchio scalda i motori: "Sapori e musica per sette giorni"

L’attesa XXII Sagra del Radicchio e Fiera della Beata Vergine del Rosario di Bosco Mesola si avvicina e, come ogni anno, sarà resa possibile grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco Bosco, cuore pulsante della manifestazione. Un gruppo straordinario, composto da persone di tutte le età, che con passione e dedizione si dedica alla riuscita di un evento che unisce tradizione, cultura e gastronomia. Senza il contributo dei volontari, la Sagra del Radicchio non sarebbe la stessa. I volontari non solo contribuiscono all’organizzazione pratica dell’evento, ma rappresentano anche lo spirito di accoglienza e condivisione che caratterizza Bosco Mesola. "Vedere i giovani e gli anziani collaborare fianco a fianco per valorizzare il nostro territorio è il vero valore aggiunto della sagra – afferma Alessandro Pozzati, Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Bosco APS – Questo evento è un esempio di come, lavorando insieme, si possano ottenere risultati straordinari". Oltre alla consueta attenzione alla tradizione, l’edizione di quest’anno introduce alcune interessanti novità: il 60° anniversario della COOP C.A.S.A. Mesola che sarà festeggiato con una cena e i trent’anni della comunità alloggio di Bosco che verranno festeggiati con una videoproiezione presso il Teatro Comunale "Il Nuovo". Altra novità sarà l’Escursione in motonave, come occasione per scoprire le bellezze del Delta del Po, una proposta pensata per arricchire l’esperienza dei visitatori con un’immersione nella natura del territorio. Il programma che unisce musica, divertimento e tradizioni culinarie, prevede serate dedicate ai prodotti locali e ai sapori del territorio. Si inizierà, martedì 1 ottobre con l’apertura dello stand gastronomico con serata musicale "Elvis e le Chiare". Mercoledì 2 Ottobre alle ore re 19:00 è prevista la serata gastronomica "Il radicchio di Bosco sposa il Riso di Jolanda e la Zucca di Pontelangorino" con intrattenimento della Branco Band.Giovedì 3 Ottobre, sempre dalle ore 19, la serata sarà dedicata agli "Anni ‘90" con Dj Mr P e Pency Showman. Venerdì 4 ottobre è prevista, alle ore 15,l’apertura del Luna Park e del Parco Commerciale, dalle 19,lo stand gastronomico e inizio OktoBeerBosk con il concerto dei MONKEE CIRCUS e alle 21, saliranno sul palco il gruppo "HARLEY MAX", per un tributo agli 883. Sabato 5 ottobre aprirà l’ area commerciale e lo stand gastronomico. Alle 17, l’inaugurazione ufficiale con sfilata nelle vie del paese e taglio del nastro con le autorità. Alle è previsto lo spettacolo musicale con la band locale dei LOUISIANA MUD. Alle 20.30, Andrea Poltronieri salirà sul palco per l’esibizione degli "Autoritratti" e alle 23.30 si chiuderà con la tombola da 7.500 euro. Domenica 6 Ottobre, alle ore 9, sarà prevista la gara sportiva e moto benedizione, seguita dalla "Sfilata sotto la Torre". Per il pranzo aprirà lo stand enogastronomico, alle 18 l’OktoBeerBosk con RUSTY TOOLS. Alle 19:00 , la Tombola con in palio 10mila euro e alle 21:00, saliranno sul palco i MAD QUEEN per un Tributo ai Queen. Lunedì 7 Ottobre, il pomeriggio inizierà alle 15 con la processione della Beata Vergine del Rosario, alle 18.30 la musica sarà con Dj set con Stefano Parmiani e alle 21si esibirà la band Ali Nere per un tributo ai Nomadi. Alle 23, la tombola sarà da 5mila euro. A presenziare alla conferenza stampa anche il Sindaco Lisa Duò e l’Assessore Simone Seghi, che hanno ringraziato l’Associazione Pro Loco Bosco e tutti i volontari per aver raggiunto il traguardo della XXII Sagra del Radicchio . "Si tratta di un’occasione - le parole del Sindaco Lisa Duò - per valorizzare e far conoscere il territorio a chi viene da fuori".

Guendalina Ferro